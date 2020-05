Crece la tensión por el pago de arriendos comerciales en medio de la pandemia

Después dos años de pagar cumplidamente el arriendo de su local comercial, Ángela Molina denuncia que la inmobiliaria terminó su contrato por retrasos en el pago del mes de marzo sin contemplar ninguna alternativa de negociación frente a una pandemia.

Molina habló en Sigue La W y contó que les cancelaron el contrato de arrendamiento por falta de pago, "de la inmobilaria me dijeron que escalarían mi caso. Yo espero que no se haga efectiva la poliza porque además afectaría a mi fiador".

Respecto a la negociación con su arrendatario, "ellos nos dieron plazo hasta el 23 de abril, pero de ahí no nos dieron más tiempo para pagar, yo estuve en contacto con ellos por correo diciéndoles lo que estaba haciendo, pero al final me cancelaron el contrato sin respetar el plazo que me habían dado inicialmente".

"No desconozco los arriendos, si no me quieren descontar lo entiendo. Pero por lo menos denme un tiempo para lograr algo (...) hace falta mucha empatía, esto no solo me está pasando a mí, sino a muchas empresas" señaló.

De otro lado, Juan Carlos Corredor de la inmobilidaria que denuncia Molina, explicó que "la arrendadora no pagó los primeros cinco días de marzo, la emergencia comenzó el 17 de marzo, ella ya tenía la mora. Ella tuvo 50 días para ponerse al día y no lo hizo".

"Ellos pueden estar pasando situaciones financieras difíciles, pero en el otro lado está una familia que necesita de ese ingreso para poder comer" destacó Corredor.

Por otra parte, Sigue La W recibió una denuncia de un señor al que su arrendador le quitó las tejas para que se filtrara el agua y se afectara su convivencia. Esto ante la imposibilidad de pagar el arriendo a causa de la emergencia sanitaria.