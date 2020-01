¿Cristalizaderos de droga en territorios indígenas?

La W conoció que las autoridades se encuentran investigando el uso de territorios indígenas por parte de carteles de droga para sembrar cultivos ilícitos. Investigadores han establecido la presencia de varios cristalizaderos en resguardos indígenas.

Una fuente le reveló a W Radio que miembros de los carteles de droga piensan que la judicialización de los miembros de los resguardos indígenas reduce el riesgo de delación en Estados Unidos.

Por ejemplo, se encuentra el caso del trámite de extradición de José Martín Yama Guacanés, un indígena de la comunidad San Juan de los Pastos en Ipiales (Nariño), quien fue grabado por la DEA (Drug Enforcement Administration por sus siglas en inglés, Administración para el Control de Drogas) supuestamente adelantando transacciones de droga y fue requerido en extradición.

Le puede interesar: Al presidente Duque no le interesa acabar con el narcotráfico: líder social del Cauca

La Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de negar la extradición a Estados Unidos bajo la protección del principio del non bis in idem (no ser juzgado dos veces por el mismo delito), en vista de que la comunidad indígena ya lo había condenado por narcotráfico a diez años de prisión por las autoridades de su resguardo bajo los parámetros de la jurisdicción indígena.

----------------------------

El rearme de las disidencias y los cultivos ilícitos

Por otro lado, W Radio conoció que autoridades colombianas están preocupadas por el rearme por parte de disidencias de las Farc en departamentos del Pacífico, además de Arauca y Putumayo.

Fuentes de inteligencia le dijeron a este medio que los cultivos de coca en la región están financiando la compra de armas extranjeras de grueso calibre. La Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional investigan la procedencia de las armas en poder de las disidencias, las cuales podrían haber sido compradas en otros países que colindan con Colombia.

Según los investigadores, los compradores de la droga desde el Pacífico colombiano serían miembros del Cartel de Sinaloa y Nueva Generación.

Esta semana se conoció un operativo realizado por la Armada, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la DEA, en el que encontraron clorhidrato de cocaína en semisumergibles desde las costas del Pacífico colombiano hasta países centroamericanos.

Según la inteligencia colombiana, hay bodegas donde supuestamente se fabricaban los semisumergibles y lanchas rápidas para camuflar y enviar la droga. En dicho operativo fueron capturado alias Mulo o Chiconguña, quien al parecer, reclutaba tripulantes para los semisumergibles y lanchas rápidas, y sería el enlace con emisarios de los carteles internacionales del narcotráfico, con quienes sostenía reuniones en Cali (Valle del Cauca).

Alias Gringo, máximo cabecilla de la Óliver Sinisterra tras la neutralización de ‘Guacho’, sería uno de los cabecillas tras el envío de droga.

Los capturados tras este operativo son solicitados por la Corte del Distrito Este de Texas por los delitos de concierto para operar semisumergibles sin nacionalidad en límites del mar territorial o de un límite lateral del mar, en violación del título 18, secciones 2285 del código de los Estados Unidos.