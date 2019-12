Al presidente Duque no le interesa acabar con el narcotráfico: líder social del Cauca

A través de un comunicado, la Asociación Municipal Campesina de Trabajadoras y Trabajadores de Piamonte, Cauca (Asimtracampic) denunció una serie de amenazas que se han registrado en contra de la lideresa Maydany Salcedo.

Según advierte el documento, el pasado viernes 27 de diciembre hacia las 10:42 a.m., Salcedo recibió un mensaje amenazante en su celular, con frases como: “Tiene 24 horas para que saque a su mamá y a toda su familia que tenga en Piamonte”, “Con nosotros no se juega. Cumplimos. Atentamente, Sinaloa”.

Respecto a estas amenazas, Salcedo, quien es directiva y representante legal de Asimtracampic, filial de Fensuagro y Marcha Patriótica, manifestó en diálogo con La W que aunque cuenta con un esquema de protección otorgado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), no abandonará su territorio.

La lideresa explica: “Es como si no les interesara lo que pasa con nosotros los dirigentes (...) tengo un esquema de seguridad, pero de las autoridades investigativas como tal aún no se conoce quién es el responsable”.

“Pido que se proteja a los dirigentes y a nuestros territorios. Que no nos saquen de ahí, ¿por qué no podemos proteger nuestros derechos como campesinos desde nuestro territorio? No voy a salir, el Gobierno de Iván Duque tiene el deber de protegerme para hacer mi trabajo (…) esto no es un capricho”, agrega.

Salcedo también hizo un fuerte llamado al presidente Iván Duque ante la situación de orden público que se vive en esta región del país: “Al presidente Duque no le interesa acabar con el narcotráfico”.

