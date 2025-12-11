Claro responde a la SIC: hay pruebas que desvirtúan los cargos imputados

Claro, uno de los principales operadores de telecomunicaciones en Colombia, anunció que impugnará la sanción preliminar impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en relación con una resolución emitida el pasado 28 de noviembre. La compañía busca la revocatoria de la decisión, que los llevaría a pagar $2.000 millones, a través de los recursos legales disponibles.

Según el comunicado, la resolución emitida por la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones de la SIC, no es una decisión definitiva. La empresa explicó que procederá a interponer los recursos de reposición y apelación, y este último sería revisado por el Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor de la SIC.

A su vez, Claro argumenta que, durante el proceso de investigación administrativa, presentó pruebas suficientes para demostrar que no vulneró las normativas de protección de usuarios, y que actuó conforme a la legislación vigente. Por lo tanto, la compañía espera que la SIC revise los argumentos y pruebas presentadas, lo que podría derivar en una decisión que deje sin efecto la sanción económica interpuesta por la SIC.

