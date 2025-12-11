Imponen multa de $2.013 millones a Claro por rechazar conservar el número al cambiar de operador

La Superintendencia de Industria y Comercio le impuso una multa por $2.013 millones a la empresa de telefonía Claro por impedirles a los algunos usuarios cambiarse fácilmente de operador y conservar el número.

“Claro vulneró el derecho de los usuarios a elegir y a cambiar su operador, uno de los pilares del régimen de portabilidad numérica”, afirmó la SIC.

“Rechazó múltiples solicitudes de portación, argumentando la existencia de una supuesta mora asociada a líneas pertenecientes a beneficiarios del plan ‘Última Milla Móvil MINTIC 1 – NavegaTIC’”, señaló la entidad en un comunicado.

Este programa tenía como finalidad promover la inclusión digital, mediante la entrega de planes móviles a estudiantes de instituciones educativas oficiales, así como a población en condición de vulnerabilidad, en estratos 1 y 2, de diversos municipios del país.

Tras ello, los beneficiarios accedían al servicio sin contraprestación económica mensual, recibiendo navegación con un paquete de datos y minutos ilimitados para llamadas nacionales, además de acceso sin consumo de datos a un conjunto de páginas web y aplicaciones de interés educativo y ciudadano.

Según la SIC, en las condiciones del programa del MinTIC se estableció que los usuarios que realizaran la portabilidad de su línea perdían el beneficio otorgado por el MinTIC. “Sin embargo, Claro interpretó dicha consecuencia como una supuesta deuda o ‘mora’ y, con base en ello, rechazó las solicitudes de portabilidad numérica, sin que pudiese acreditar la existencia real y efectiva de la supuesta mora de los usuarios”.

Contra esta decisión procede el recurso de reposición y apelación.