¿Qué empresa de telecomunicaciones ofrece mejor internet? Esto dice la CRC

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) publicó un Data Flash con resultados obtenidos mediante crowdsourcing, un método que permitió medir la calidad real del servicio desde los dispositivos de miles de usuarios.

El análisis cubrió los 32 departamentos, las capitales y los municipios donde había cobertura 4G y más de cuatro mil líneas activas por operador. También incluyó revisiones detalladas para zonas de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

El estudio evaluó cinco aspectos clave del servicio:

Velocidad de descarga: qué tan rápido bajan los contenidos en el celular.

Velocidad de carga: qué tan rápido suben fotos, videos o archivos.

Latencia: qué tan “demorado” se siente el Internet al abrir una página o reproducir un video.

Jitter: si la red responde a veces rápido y a veces lento, el jitter sube. Cuando es bajo, las videollamadas y transmisiones corren sin trabarse.

Pérdida de paquetes: la parte de la información que se queda en el camino. Mientras menor sea, más estable es la conexión.

¿Qué empresa de telecomunicaciones ofrece mejor internet?

En el balance nacional, Claro obtuvo la mejor velocidad promedio de descarga con 15,4 Mbps, seguido por WOM, Tigo y Movistar.

En la velocidad de carga, el liderazgo pasó a WOM con 8,8 Mbps. En latencia, Tigo marcó el tiempo de respuesta más corto con 26,4 ms, mientras que WOM tuvo el mejor jitter con 1,4 ms. Todos los operadores se ubicaron entre 1% y 1,4% en pérdida de paquetes.

En municipios, Claro apareció como el operador con mayor presencia (878 municipios medidos). También logró el mejor promedio de descarga, mientras que Movistar encabezó la velocidad de carga.

Las capitales mostraron los mejores resultados del país. Bucaramanga destacó con las mayores velocidades tanto de descarga como de carga, y con la latencia más baja. Barranquilla y Armenia también obtuvieron buenos desempeños, y Armenia registró el mejor jitter del país en la red de WOM.

La Comisionada y Directora Ejecutiva de la CRC, Claudia Ximena Bustamante, señaló que estos datos permitieron entender cómo se comportó el internet móvil en cada región y recordó la importancia de que los usuarios consultaran el portal “Yo mido la calidad” para comparar y elegir mejor.