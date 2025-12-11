Aníbal Gaviria estaría explorando alianza con Luna, Cárdenas y Galán para consulta en marzo

El exgobernador de Antioquia y precandidato presidencial Aníbal Gaviria formalizó su inscripción para las presidenciales del 2026 este jueves con la entrega de 1 millón 600.000 firmas ante la Registraduría.

En la entrega estuvieron también los precandidatos David Luna y Mauricio Cárdenas, quienes acompañaron a Gaviria en la Registraduría.

Precisamente, ambos precandidatos, junto a Juan Manuel Galán, estarían entablando conversaciones con Gaviria para que se una a la coalición. Además, que se midan en una consulta interpartidista el 8 de marzo.

Hasta el momento no se ha confirmado la alianza, pero sí estarían avanzando en conversaciones para concretarla.

Por el momento, Gaviria aseguró que él “representa la transformación del modelo actual del Estado a uno con más autonomía y descentralización”, afirmó.

Con la entrega, la Registraduría iniciará ahora la validación de las firmas, para lo que hay plazo hasta el 21 de enero.

