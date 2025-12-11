Salió nuevo ranking de mejores universidades de Latinoamérica: ¿Hay alguna colombiana?

La educación superior es una de las etapas académicas más importantes de la academia, pues, además de ser el enfoque del desarrollo profesional individual, es una de las fases para adquirir nuevas habilidades, conocer nuevas personas, crecer personalmente y tener mayor independencia.

Muchos de los estudiantes optan por estudiar alguna de las carreras mejor pagas en Colombia, o se guían por sus gustos y pasiones, por lo que elegir la universidad es una decisión fundamental que puede variar según la ubicación geográfica de los estudiantes, la cultura con la que se sienta afín, las condiciones económicas y la reputación académica de la institución.

Para esta última, hay rankings que ponen en evidencia el desempeño de cada institución a nivel mundial.

Salió nuevo ranking de mejores universidades de Latinoamérica

A través de una nueva medición por parte de ‘Times Higher Education’, se conoció el listado de las mejores universidades de Latinoamérica, el cual es liderado por Brasil, Chile y México.

Es de destacar que para realizar este sondeo se tienen en cuenta distintos factores como lo son: enseñanza, entorno de investigación, calidad de investigación, industria y perspectiva internacional. Con esto, se hace una evaluación general y se establecen los puestos.

Lea aquí: QS World University Rankings reveló cuáles son las mejores universidades de América Latina y Colombia

Con una puntuación de 62.8, la Universidad de Sao Paulo se llevó el primer puesto, seguido de la Universidad de Campinas, en Brasil, con 58.1 y la Pontificia Universidad Católica de Chile con 50.0.

En este listado, Colombia destaca en el puesto 14.

Universidad de São Paulo, Brasil Universidad de Campinas, Brasil Pontificia Universidad Católica de Chile Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil Universidad Estadual Paulista, Brasil Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil Tecnológico de Monterrey Universidad Federal de Río Grande del Sur Universidad Nacional Autónoma de México Universidad Federal de Minas Gerais Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil Universidad de Chile Universidad de los Andes, Colombia

La Universidad de los Andes, ubicada en Bogotá, obtuvo 38.0 de puntuación general, seguida de la Universidad Nacional de Colombia en el puesto 30 con 28.4 de puntuación.

También aparece la Universidad de Antioquia en el lugar 34 con 28.0. En el 42 está la Universidad del Rosario con 26.7 y seguido va la Universidad del Norte en el 43 con 26.6.

En el puesto 57 está la Universidad de la Costa con 25.3, la Universidad Javeriana en el 75 con 23.9 y la Universidad Pontificia Bolivariana en el 88 con 22.4.