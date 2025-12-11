Estos son los efectos de una perimenopausia sin tratar, según especialista

La coach de menopausia, Martha Rabinovich, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más este miércoles, 10 de diciembre, para hablar sobre la perimenopausia.

La perimenopausia, el periodo que antes a la menopausia, es una etapa de la vida femenina que ha sido históricamente poco abordada por la comunidad médica, según Rabinovich, en este tiempo, las hormonas actúan como una “montaña rusa sin control”, con altos y bajos acelerados.

La especialista, subrayó que la deficiencia de estrógenos generada en este periodo puede tener implicaciones que van más allá del malestar cotidiano. También explicó que la baja de ciertas hormonas afecta los niveles de neurotransmisores clave en el cerebro (serotonina y dopamina), lo que puede explicar los altos índices de divorcio y suicidio reportado en mujeres perimenopáusicas.

Muchas veces, las mujeres son diagnosticadas con ansiedad o depresión sin abordar la raíz hormonal.

Estos pueden ser algunos síntomas de la perimenopausia

Cambios de ánimo severos (desde llanto prolongado hasta ira intensa).

Ataques de pánico.

Dificultad para dormir o despertares nocturnos frecuentes.

Irritabilidad extrema.

Rabinovich dijo que la prevención es un factor clave, ya que la falta de hormonas se asocia también al desarrollo de enfermedades como diabetes, colesterol elevado y afecciones cardiovasculares. Incluso, sugirió que esta deficiencia puede estar relacionada con la aparición de Alzheimer, dado que la mayoría de los casos son mujeres y hay receptores de estrógenos en el cerebro.

La experta insistió en que, no se puede prevenir el cese hormonal, sí se pueden manejar la severidad de los síntomas. Por ello, recomienda documentar los cambios corporales para buscar un tratamiento holístico o médico oportuno.

Escuche la entrevista completa:

