¿Hay causas diferentes entre la caída del pelo en hombres y mujeres? Especialista explicó

Esthefania González, médica funcional, habló en los micrófonos de Salud y Algo Más este jueves, 27 de noviembre, sobre la salud capilar desde la raíz.

La pérdida del cabello es una de las consultas más frecuentes en dermatología, según la especialista, pero su origen puede ser complejo y con diferentes factores. La médica funcional explicó que, hay diferencias clave entre hombres y mujeres, especialmente en los componentes hormonales.

Una de las causas principales, la alopecia androgenética, tiene distintas asociaciones: en los hombres se relaciona con la testosterona, mientras que en las mujeres está más vinculada a condiciones como el ovario poliquístico o las alteraciones del ciclo menstrual.

Causas de la caída del pelo en hombres y mujeres

Tanto hombres como mujeres comparten factores de riesgo importantes que revelan la salud interna:

Deficiencia de nutrientes: falta de hierro, zinc, selenio o Vitamina D, un déficit muy común en la población general.

falta de hierro, zinc, selenio o Vitamina D, un déficit muy común en la población general. Problemas intestinales: padecimientos como gastritis o colon inflamado que impiden la absorción adecuada de minerales y vitaminas esenciales.

padecimientos como gastritis o colon inflamado que impiden la absorción adecuada de minerales y vitaminas esenciales. Efluvio telógeno: una caída generalizada que ocurre aproximadamente tres meses después de un evento estresante, como una cirugía o una pérdida emocional significativa.

una caída generalizada que ocurre aproximadamente tres meses después de un evento estresante, como una cirugía o una pérdida emocional significativa. Alteraciones tiroideas: el funcionamiento inadecuado de la tiroides es fundamental de evaluar cuando se presenta debilidad capilar.

González añadió que, en mujeres, las caídas marcadas también pueden ocurrir unos tres meses después del parto, debido a la regulación hormonal posparto.

¿Cómo cuidar los diferentes tipos de cabello?

La frecuencia ideal de lavado depende del tipo de cuero cabelludo:

Cabello graso: puede lavarse a diario o día por medio, sin problema.

puede lavarse a diario o día por medio, sin problema. Cabello normal: se recomienda lavarlo dos o tres veces por semana.

se recomienda lavarlo dos o tres veces por semana. Cabello seco: lavar una o dos veces por semana es suficiente.

La especialista concluyó que, debe identificar la raíz del problema mediante pruebas y abordar la salud interna, ya que el cabello es el último lugar al que el cuerpo destina los nutrientes, priorizando los órganos vitales. Un cabello más delgado, quebradizo o con pérdida de brillo son signos tempranos de que el folículo se está debilitando.

Escuche la entrevista completa:

