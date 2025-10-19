Para las mujeres, la menopausia es una etapa de reconexión con nosotras mismas: Lourdes Álvarez,

Lourdes Álvarez, influencer conocida en redes sociales por hablar de menopausia para hombres, mujeres y jóvenes, habló en W Fin de Semana sobre la menopausia en las relaciones.

¿Qué mensaje le dejaría a los hombres sobre la menopausia?

“Tienen que escuchar también las mujeres, porque nos ha costado mucho empezar a hablar de ello, de esta etapa vital, fisiológica y normal que tenemos las mujeres y que es una etapa llena de tabúes que ha llegado el momento de echar por la borda, porque es una etapa de reconexión con nosotras mismas, de volver a ver esa capacidad que a veces no hemos tenido, esos momentos de poder conectar con nuestras virtudes, con nuestra sabiduría que a lo largo de los años hemos ido atesorando y tenemos que poner un poco el foco en todas esas cosas positivas.”

¿Cómo se puede tratar de forma correcta a la mujer durante esta etapa?

“Estamos viviendo ahora una revolución de que todas las mujeres estamos empezando a hablar de ello, probablemente porque somos ahora mismo alrededor de 1000 millones de mujeres en esta etapa, todas a la vez en esta etapa, con lo cual hay una energía en donde queremos hablar de esto de una manera no tan con tabú como se hablaba de antes y el poderlo hablar con la pareja, en la familia, es muy importante, porque se van dando cuenta también que las mujeres cambiamos, cambian nuestras necesidades, cambia nuestra fisiología y necesitamos ese acompañamiento de nuestra pareja para ayudarnos también a sostener esta situación y sentirnos cuidadas, sentirnos reconocidas y acompañadas en este proceso”.

¿Como manejar el apetito sexual en una relación?

“Los hombres también tienen su andropausia. Lo que ocurre es que esa ese descenso hormonal de la testosterona en los hombres es más gradual, digamos que su organismo es más capaz de adaptarse, tiene más tiempo para poderlo hacer.”

