Cristina Navia, 35 años, psicóloga, es #UnaMujerW

Trabajar siempre ha sido su pasión, pero ayudar a que la gente logre trabajar, definitivamente es lo que mueve todos los días a la psicóloga Cristina Navia

“Después de trabajar muchos años en empresas de reclutamiento y de selección de personal entendí que las personas, o los trabajadores que somos todos, nunca nos enseñan cómo buscar un trabajo: cosas que parecen tan simples como presentar una hoja de vida, escribirla, definir el perfil o ir a una entrevista y presentarse en esta, o aquellas que son un poco más complejas, hablar de salarios, de condiciones laborales, en fin. Tantas cosas pasan a través de un proceso selección, muchas veces no tenemos ni idea cómo afrontar un proceso de estos y pues tristemente la competencia cada día es más grande y si uno no brilla como candidato, otro se queda con el puesto”, asegura Cristina.

El promedio de búsqueda de empleo en Colombia es cercano a los seis meses. Esto no solo entristece, sino que frustra. Parte del trabajo de Cristina precisamente es detectar cuáles son las equivocaciones más frecuentes a la hora de buscar trabajo.

“Una de las equivocaciones más frecuentes a la hora de buscar trabajo y es que la gente no lee bien los perfiles a los cuales está aplicando, entonces empieza frustrarse porque claramente pues de diez que tú estás aplicándole o no te llaman de ninguno o te llaman sólo a uno y en la entrevista no pasaste y es muy importante que el perfil tuyo con el perfil que está requiriendo la empresa esté a fin, y que realmente tú cumplas con los requisitos que se están pidiendo en el cargo y que tú entiendas la cultura y lo que está buscando la empresa dentro de este rol”, explica la psicóloga.

Y es que no entendemos muchas veces qué busca un empleador a la hora de arrancar un proceso de contratación, Cristina Navia, en cambio, sí que lo sabe.

“Qué no se debe hacer en una entrevista: ir mal presentado, llegar tarde, desconocer la compañía, uno debe leer antes de ir a un proceso de selección, a qué tipo de compañía uno está presentándose, cuáles son los productos más destacados, a qué se dedica, cuántos años lleva en el mercado Etc. No debes preguntar, digamos, temas como ¿en mi equipo hay más hombres o más mujeres’ o ¿mi jefe qué es? o ¿se trabaja los sábados?, esas son condiciones que se van ir aclarando por supuesto con el paso de las entrevistas y si no es ese mismo día, el reclutador te va a aclarar todo eso sin tu tener que preguntar, porque uno se tiene que ver mucho más interesado en el reto laboral que en la condición como tal y muchas veces además se puede hasta negociar finalmente”, aconseja esta colombiana.

Todas estas equivocaciones que Cristina veía mientras era caza talentos, la motivaron a crear su propia empresa para asesorar y apoyar a la gente día a día con sus entrevistas e incluso para hacer una hoja de vida impecable, como la suya.

“Lo primero es que tenga, por favor, buena ortografía y buena redacción. Los datos de contacto en un sitio visible, no debe llevar foto definitivamente, y tienes que fusionar muy bien tres aspectos de tu vida personal que todos tenemos: mi parte académica, mi parte personal, que serían mis competencias o mis habilidades blandas y mi parte laboral donde yo voy a describir mis años de experiencia y en qué tengo experiencia. Es muy importante que ya cuando nosotros vamos a tener temas de logros, esos sean medibles y cuantificables o que muestren alguna mejoría dentro de ese rol que he tenido dentro de la organización”, aconseja.

“Para una entrevista tú tienes primero que entender muy bien a dónde estás yendo a ser entrevistado, la compañía, la cultura, qué esperan del cargo, entender muy bien el rol que te están pidiendo y asimismo también ir con una comunicación asertiva, generar empatía, generar credibilidad en las respuestas y ser muy concreto y muy conciso en cada una las preguntas, eso es algo que requiere un poco de práctica y justamente se va trabajando al lado de la hoja de vida para que esas dos cosas entre la hoja de vida y tu entrevista, marques siempre esa diferencia”, Cristina Navia, 35 años, psicóloga, es #UnaMujerW