¿Cuál es la duración máxima del periodo de prueba en un trabajo?

En el artículo 76 del Código Sustantivo del Trabajo, el periodo de prueba está definido como “la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto, por parte del empleador, apreciar las aptitudes del trabajador, y por parte de éste, la conveniencia de las condiciones del trabajo”.

Pero, muchas personas se preguntan cuánto tiempo debe durar el periodo de prueba, por eso, el artículo 78 del Código Sustantivo del Trabajo señala que “el período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los contratos de trabajo a término fijo cuya duración sea inferior a un (1) año el período de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos (2) meses. Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos, no es válida la estipulación del período de prueba, salvo para el primer contrato”.

Por otro lado, cabe recalcar que si una persona cambia de cargo en la misma empresa, no tiene que realizar un nuevo periodo de prueba. “El artículo 76 del Código Sustantivo del Trabajo dice que “el periodo de prueba es la etapa inicial del contrato y el cambio de cargo dentro de la empresa, no da origen a un nuevo contrato de trabajo, sino a una variación del mismo, luego no podrá haber un nuevo periodo de prueba”.

“No obstante, resulta válido el acuerdo que celebre el empleador con el trabajador, para que en caso que el desarrollo de las nuevas funciones del trabajador no sean las esperadas o aquél no se sienta a gusto en su nuevo cargo, pueda volverse a las condiciones iniciales, sin que pueda ser considerado como desmejora de las condiciones laborales y sin que el trabajador pierda su puesto de trabajo”, dice el artículo 76 del Código Sustantivo del Trabajo.