Cuando dije que era gay, no me dejaron donar sangre: denunciante

En diálogo con Sigue La W, Daniel Castellanos denunció discriminación por parte de un banco de sangre del Instituto Distrital de Biotecnología cuando intentó, por tercera vez, donar sangre. Según él “no se rechazó por no ser apto, sino simplemente se está asumiendo que todas las personas del colectivo LGBTI son promiscuas y tienen enfermedades de transmisión sexual”.

En el momento en que Daniel dijo su orientación sexual durante el cuestionario, la enfermera “desestimó el resto de la entrevista, me dijo que soy población de alto riesgo de contagio de Enfermedades de Transmisión Sexual y estoy excluido para donación de sangre. Las preguntas de si tengo relaciones con personas del mismo sexo son discriminatorias”.

Además, afirmó que “el VIH no es una enfermedad netamente de la población LGBTI. En el momento en que dije que era gay me dijeron que no podía donar. Desde el Instituto me indicaron que se amparan bajo la Resolución 3212 del 2018”.

Le puede interesar: Israel levantará la prohibición de donar sangre a los homosexuales

Daniel Castellanos denunció a través de sus redes sociales que lleva tres veces intentando donar sangre y no le han permitido hacerlo “por su sexualidad”, ya que al ser una persona homosexual “hay mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual”.