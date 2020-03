Cuando Uribe agradecía a ‘Mama Franca’ en campaña presidencial de Zuluaga

En medio del escándalo de la ‘ñeñepolítica’, el nombre de la líder Wayuu Francia Sierra sale a relucir en una de las conversaciones entre José Guillermo Hernández conocido como el ‘Ñeñe Hernández’, y quien sería María Claudia Daza, trabajadora de confianza del expresidente Álvaro Uribe, quien renunció a su UTL negando que su voz se registrara en el audio y advirtiendo la pérdida de confianza de su mentor.

Según el informe de policía judicial, el ‘Ñeñe’ recibió la llamada el 3 de junio de 2018 a las 9:58. La mujer, quien fue reconocida por el mismo expresidente Uribe como María Claudia Daza en las transcripciones, le dijo que estaba preocupada por las elecciones:

“Hay que trabajar mucho”. El Ñeñe le respondió: “Yo ayer le decía a Priscila que nos tenemos que poner las pilas. Hay que buscar una plata para pasar bajo la mesa para soltarla en los departamentos”. El Ñeñe objetó: “En la pasada nos aprovechamos de la plata que se robaron de Vargas Lleras, de transporte y de cosas; en estas otras no la vamos a tener, usted se imagina donde nos hubieran cogido esos ciento y pico de millones de pesos, qué hubiera pasado en el Valle. Mauricio se lo dijo a Priscila: no se dejen llevar de la vieja Francia Sierra”.

La interlocutora del Ñeñe asegura que le llegaron pruebas sobre el esposo de Sierra: “Con video y todo el martes se las voy a llevar a Uribe”.

Según el informe de las interceptaciones en poder de la Fiscalía, el audio finaliza asegurando: “Me mandó Iván y Uribe para Manaure, Uribia, Riohacha y Maicao, tenemos que ganar en La Guajira”.

Francisca Sierra más conocida como ‘Mama Franca’ es una líder Wayuu que sería una vieja aliada política del Senador Uribe y su partido político Centro Democrático en la Guajira.

En un video de 2014 conocido por Sigue La W, queda en evidencia la gratitud que le expresa el entonces candidato al Senado Álvaro Uribe a la líder de la Guajira, en plena plaza pública de Maicao, mientras hacía correría electoral pidiendo elegir como presidente a su pupilo Óscar Iván Zuluaga:

“Primero yo quiero saludarlos con todo cariño, hacer llegar desde aquí un saludo a los ausentes, una de las personas que más nos ha ayudado es Franca, a Franca un saludo a distancia con enorme afecto”, aseguró en el video el expresidente Uribe.

Cuando Uribe agradecía a ‘Mama Franca’ en campaña presidencial de Zuluaga >> https://t.co/Ok3kkXjPE9 pic.twitter.com/8QxI2UoMGV — W Radio Colombia (@WRadioColombia) March 10, 2020

Según uno de los interlocutores del evento en 2014, Maicao es un lugar estratégico para que los políticos consigan los votos que necesitan en la Guajira:

“Cuando Maicao está mal, todos los municipios de la Guajira, están peores... Por eso es que Maicao es tan apetecido, por eso es que Maicao pone la mayor cantidad de votos”, aseguró el invitado al evento político del Centro Democrático.

En 2015 Francia Sierra reconoció en entrevista a la periodista cultural Margarita Posada, que le pagaban por votos y ella era quien decidía a quién elegirían los Wayú en la alta Guajira:

“Yo soy autoridad tradicional Wayuu. Si yo voy allá... ahora no fui, yo voy allá y les digo... a pesar de que fui allá y les dije que sí, que votaran por el que ganó... eh... ellos me obedecen como si fuera... sin que les des nada... sin que les dé nada... yo recibo el dinero... puedo recibir yo el dinero... y a ellos los pongo a votar la orden, la orden que yo les di”, registra el audio dado a conocer por la periodista.

El mismo expresidente Uribe escribió a través de su cuenta de twitter un mensaje que le hizo llegar la mujer después del escándalo de la ‘ñeñepolítica’:

“Que pena con usted esa periodista editó el audio. Su Mamá Franca dice no me dan dinero. Y quitaron el no” Mamá Franca.

La periodista Margarita Posada insistió en que la grabación nunca fue alterada.

Las transcripciones de las interceptaciones de la Fiscalía al ‘Ñeñe’ Hernández en las que se menciona a la antigua conocida del Centro Democrático, dan cuenta de mil millones de pesos para el triunfo de Iván Duque en la segunda vuelta presidencial de 2018 en 4 municipios de la Guajira, Manaure, Riohacha donde tenían desventaja respecto al candidato Gustavo Petro, así como en Maicao y La Uribia, donde pretendían aumentar su votación.

Le puede interesar:

En las recientes visitas del ahora presidente Iván Duque a la Guajira, el mandatario posa en fotografías con ‘Mama Franca’, quien en su galería personal exhibe encuentros con los últimos ocho presidentes de Colombia.