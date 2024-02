De la Espriella acusa a Shakira y a su abogado de negar prestaciones a exempleados

El abogado, Abelardo de la Espriella habló en La W sobre la denuncia de exempleados de Shakira por negarse a cancelar la suma real de sus prestaciones.



De la Espriella denunció la negligencia del abogado de Shakira, Ezequiel Camerini y su representada, al intentar darles a los colaboradores 6.000 dólares sin prestaciones sociales acusando que las leyes de Bahamas, (sitio donde residía la cantante) no reconocían estos derechos.



Maritza Ávila, que trabajó 24 años con la cantante y su esposo Diwier Hernández que lo hizo por 11 años, fueron despedidos cuando el segundo, se negó a prepararle a Shakira un plato fuerte a la 1 de la mañana de un domingo.



El abogado también denunció correos con presuntas amenazas e imágenes violentas que buscarían amedrentar a los exempleados para que no exigieran sus derechos laborales.



"Shakira busca evadir impuestos al poner a Bahamas como origen del trabajo, cuando fueron contratados verbalmente en Barranquilla", afirmó De la Espriella.



También explicó que la demanda en contra de la barranquillera fue interpuesta en España semanas antes de la aparición de la noticia, en el que la cantante denunciaba extorsiones por parte de estos dos excolaboradores.



"En ningún momento la han extorsionado, lo único que están reclamando son sus derechos laborales", explicó el abogado acusador, que también le dio hasta el próximo Martes a Ezequiel Camerini para que se retracte de las acusaciones de extorsión contra estos dos ciudadanos o de lo contrario demandarán por injuria y calumnia.



Ávila y Hernández, aseguraron que nunca han mencionado un intento de extorsión o develación de información privada a los medios de comunicación de la cantante.



"Aunque Shakira estaba en el derecho de despedir a sus empleados (…) por más estrella del pop y por más reconocimiento mundial, no puede desconocer las prestaciones de sus trabajadores", concluyó el abogado.