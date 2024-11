Trasladan a Vaupés a militar que denunció aparición de un civil muerto con prendas de FFMM

Luego de que La W revelara hace unos meses documentos en donde se dio a conocer una denuncia que involucra al Batallón de Operaciones Terrestres Número 12 con la aparición del cuerpo de un civil con prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares en el Cauca, este medio pudo establecer en exclusiva que, tras estos hechos, uno de los uniformados que denunció lo sucedido terminó trasladado al Vaupés, pese a que tan solo llevaba seis meses en su cargo.

Dicha decisión se dio a pesar de la directriz en donde queda claro que los traslados son cada dos años.

“Permanencia en la unidad, mínimo dos (2) años para el personal de oficiales y suboficiales, diez (10) años para soldados profesionales contados desde su ingreso y tres (3) años para civiles”, señala la directriz 1032 de 2016.

En el documento que está en poder de La W, se lee: “por intermedio de la Dirección de Personal, realizó el estudio de su plan de carrera acorde con su Modelo de Clasificación por Especialidades (MOCE), valorando sus datos personales, profesionales; como su información registrada en el Sistema de Información de Talento Humano (SIATH) y atendiendo las necesidades de la Fuerza ordena su traslado a: Biava- Batallón de Infantería de Selva #30 Gr. Alfredo Vásquez”.

Esto quiere decir que no se estaría cumpliendo lo que el propio Ejército tiene como normativa institucional.

El hombre asesinado, según se relató en la denuncia, estaba acompañando una operación del Ejército Nacional.

“Hubo un mal proceso, no se siguió el conducto regular. Son tres documentos los que deben estar listos antes de la operación, pero aquí hicieron primero la operación y luego la documentación (…) Entre las malas prácticas que se realizan acá, se está trabajando con personal civil, pero todo informante debe estar registrado en la base de datos, y esta persona que murió no lo estaba”.

El informe indicó que la operación en la que murió Eyder Herney Bárcenas fue planeada, “de palabra”, el 20 de junio de 2024. Días después, el hombre apareció muerto. Además, se alerta que el teniente coronel Andrés Marcelo Rodal sigue en su cargo pese a las denuncias en su contra.

“Se están realizando operaciones sin ningún soporte y resultó muerta una persona. No se sabe quién le dio el uniforme. Se dijo que supuestamente la comunidad había secuestrado al hombre en medio de la operación, pero resulta que la tropa que llegó allí no tenía jurisdicción en esa zona de Suárez, Cauca; debían estar en Caloto. El señor entregó información sobre un laboratorio y no volvió a aparecer. Esa operación se planeó de palabra”.

Además, La W reveló su momento una denuncia que también involucra al batallón de operaciones. Allí se relata que hay fotografías y documentos que evidencian que un vehículo que estaba siendo utilizado por el Ejército Nacional para actividades propias había sido incautado en 2023 con droga por la misma institución, fuentes confirmaron a este medio, que uno de los suboficiales que realizó la denuncia, salió trasladado al Vaupés.

La W también pudo conocer las actas que confirman que el vehículo había sido incautado con droga. “El día 23 de febrero de 2023, a las 18:20 horas, ingresa a las instalaciones del Batallón de Miranda-Cauca el vehículo marca Chevrolet, tipo furgón, color blanco, con placas GUR 479. Al proceder a la inspección, se encontraron 75 paquetes rectangulares, cada uno con una sustancia sólida de color blanco, característica de un estupefaciente”.

Según los documentos, la droga fue hallada en la parte superior del vehículo, “en el volcó, donde estaba cubierta con una carpa de color negro. Al retirarla con la ayuda de los integrantes del Ejército de Miranda, Cauca, se encontraron varias canecas de color azul con tapa negra. En la parte superior del volcó, una tapa que al abrirla revela un compartimiento con dos paredes a cada lado, y en cada una de ellas había una puerta pequeña. Al retirar estas puertas, se hallaron varios paquetes rectangulares de color azul”.

De hecho, en ese vehículo que tenía que estar incautado, se accidentó un soldado, quien denunció haber sido obligado a decir que lo ocurrido fue en otro vehículo.

Según el informe del accidente del militar, al que tuvo acceso La W, “el soldado pierde las falanges de los dedos de la mano derecha, pero el teniente coronel Rodal y el general Federico Mejía lo intimidaron, obligándolo a realizar un informe en el que reportara que el accidente fue en otro vehículo tipo camioneta, ocultando así toda la realidad. Actualmente, el soldado se encuentra en mal estado de salud, ya que su mano derecha quedó con traumas en los tendones”.

“Es de resaltar que el soldado es del último curso de la Escuela de Soldados Profesionales, con una antigüedad de menos de un año, por el cual se aprovecharon e intimidaron ya que no conocía el proceso a realizar. Los abusos de este coronel hasta donde llegan no contento con intimidar al soldado para que no informara la realidad de los hechos, le suspendió la Prima de Orden Público a la cual tiene derecho, si se encuentra en estado de sanidad es por culpa del mismo coronel que viene realizando malos procesos”, agrega la denuncia.