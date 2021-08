Debate: ¿Se está desmoronando el Partido Verde?

Carlos Amaya, precandidato presidencial por Alianza Verde, afirmó en diálogo con Sigue La W que este es “un momento difícil que vive el país. Colombia está polarizada, rota, descarrilada y la ciudadanía reclama cambio”. Admitió que “en el partido no estamos siendo generosos, debemos responder a ese cambio, no a intereses particulares que no construyen”.

El debate del Partido Alianza Verde “debería ser interno, una discusión de democracia interna. Hay quienes se han dedicado a atacar a la Coalición de la Esperanza, que decidió avanzar mientras el Verde resuelve sus asuntos internos. Fue una decisión unánime la que definió la ruta 2022”, aseguró el precandidato Amaya.

“El debate del partido es dónde está, qué representa” el partido, según Amaya. “Lamento que esos debates internos se conozcan públicamente. En 2010 estábamos construyendo con (Antanas) Mockus una alternativa de centro izquierda y venimos construyendo ese proceso. La mayoría del partido quiere que se nos permita ser la base de la Coalición de la Esperanza”.

Además, argumentó que Camilo Romero “se dedicó a atacar al partido y atacarme a mí, diciendo que iba a reunirme con Duque y entregarle el partido a Fajardo”.

Por su parte, el también precandidato presidencial, Camilo Romero, indicó que “parece la ley del embudo, lo ancho para nosotros y lo angosto para los demás. Se parte de una premisa falsa. La decisión de estar en la Coalición de la Esperanza se tomó en marzo, la decisión previa se tumbó. Faltando cuatro días tumban ese proceso”.

A su vez, dijo que “si estamos en Alianza Verde es porque estamos en procesos distintos al de Gustavo Petro. El ADN del Verde está en juego. No veo nada distinto a una discusión de fondo”.

“Estamos en una postura democrática que no se puede aplastar. Hay muchas instancias donde se puede tomar la decisión. El Verde ha hecho alianzas con el sector alternativo de manera permanente”, finalizó.