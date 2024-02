¿Debería eliminarse definitivamente el Esmad en Colombia?

Las denuncias por excesos del uso de la fuerza y violaciones de Derechos Humanos por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), han sido constantes desde la creación de este cuerpo policial y, últimamente, durante las más recientes movilizaciones estudiantiles. Hechos en los que, la semana pasada, el estudiante Esteban Mosquera perdiera un ojo a causa, presuntamente, de un artefacto lanzado por antimotines.

La periodista Salud Hernández y el analista Víctor de Currea Lugo, debatieron el tema en Partida W.

De Currea, dijo que el Escuadrón Móvil Antidisturbios debe reformarse de fondo, pues según las cifras que presentó, ese cuerpo policial ha estado involucrado en diferentes violaciones a los Derechos Humanos durante las movilizaciones sociales protagonizadas por diversos sectores de la población civil. Fue enfático en que las voces que generalmente condenan les actos de vandalismo en las marchas, solo condenan la violencia de un solo lado y evitan hablar sobre los excesos de fuerza por parte de la fuerza pública. Dijo que la policía en Colombia debe ser desmilitarizada para ser reemplazada por un policía cívica que cumpla sus funciones.

Por su parte, Hernández, argumentó que el Esmad es necesario en Colombia, dado que -según ella- en las protestas hay individuos que afectan los derechos de las personas que no participan de estas y que, además, causan afectaciones a los bienes públicos y privados. Aseguró que si en las movilizaciones no hubiesen ataques y destrucción, no sería necesaria la existencia de una fuerza antimotines que restablezca el orden público cuando se ven vulneradas las actividades de los ciudadanos. Señaló que en las movilizaciones no deberían haber personas que se taparan el rostro para manifestarse, pues para ella alguien que oculte su identidad es para hacer cosas indebidas.