Dejen de estar llorando por un sólo ojo: Paola Holguín a defensores del paro

La senadora del Centro Democrático Paola Holguín hizo duras críticas contra los políticos que apoyan el paro nacional y los señaló de tener un doble rasero frente al efecto que generan los paros en el país.

La congresista cuestionó que no se piense en los sectores afectados por los paros y la pérdida de empleos.

"Ustedes no hablan de las empresas que están quebrando y la gente que se está quedando sin empleo por los bloqueos. Ustedes no hablan de la carestía de alimentos y del desabastecimiento de medicinas y oxígeno en las ciudades por sus bloqueos. No engañen a los colombianos, a la comunidad internacional y dejen de llorar por un sólo ojo", aseguró.

Mientras tanto, desde la Comisión de Paz cuestionaron la negativa del Gobierno de permitir la llegada inmediata de la CIDH al país para verificar si hubo violaciones a los Derechos Humanos.