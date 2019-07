Denuncian al alcalde de Cota por video para favocer a familiar

Ante la Fiscalia, fue denunciado, el alcalde de Cota, Carlos Moreno, quien habría apoyado un video en donde aparece el ex Presidente del Concejo del municipio, Miguel Albinci, reconociendo actos de corrupción en la administración pasada, con el fin de favorecer la campaña Oliver Franco, cuñado del actual alcalde.

Según la denuncia, el video también habría sido grabado por Libardo Rodríguez Leuro, contratista de la actual administración. Para el ex alcalde de Cota, Nestor Orlando Guitarrero, En el vídeo, se hacen señalamientos en los que se asegura que se pagaron coimas en contratos, con el fin de influir en las elecciones a mandatario de la ciudad.

¨Me han intentado chantajear por todas las formas, hacen matoneo moral en contra mía y la de mi familia, montajes judiciales y me mandan a decir que si desisto de mi intención a la alcaldía de Cota, desmontan todas las denuncias, que me han venido montando, dicen que tienen un equipo muy grande y recursos para acabar conmigo, pero no voy a permitir ese chantaje por mi hija y por mí, es un tema de honor y en mi municipio la gente sabe que soy un hombre de bien que puede ver a los ojos a sus coterráneos sin temores a los señalamientos. Dijo Néstor Orlando Guitarrero al interponer las denuncias pertinentes.

Actualmente el ex concejal que aparece en el vídeo, Miguel Albinci Calderón, es investigado por homicidio, tras un n accidente de tránsito en la modalidad de dolo, porque parecer manejaba en estado de embriaguez. Mientras que el Libardo Rodriguez, sigue siendo contratista de la alcaldía del denunciado alcalde, Carlos Moreno.