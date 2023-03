Denuncian irregularidades en licitaciones de la ANH

La firma de un contrato para la administración de información técnica de producción y exploración de hidrocarburos entre la(ANH) yrevela inquietantes manejos en las licitaciones que se desarrollan en la entidad.Según pudo establecer www.wradio.com.co , la firma Sun Gemini está relacionada conquien en el año 2007 aparecía firmando los certificados de esta empresa y ahora fue la encargada de diseñar parte de los pliegos para la licitación por más de 5.800 millones de pesos que le fue entregada a esa empresa.Por otro lado, Sun Gemini se encuentra enfrentando un pleito jurídico con Ecopetrol por fallas cometidas en el cumplimiento de un contrato que tuvo que terminarse de manera anticipada en el año 2008. Esto no fue impedimento para que la ANH determinara algun tipo de inhabilidad de la firma a la hora de participar en la licitación.Otro proceso licitatorio que está a punto de ser abierto también llama la atención. Se trata del contrato de interventoría y seguimiento a la exploración. Los prepliegos que se han dado a conocer incluyen un particular detalle en el otorgamiento de puntos para los oferentes: el 30% del total depende de la puesta a disposición de dos profesionales para la ANH, mientras que no se ofrecen puntos por capacidades técnicas o experiencia certificada del oferente., respondió a La W señalando que la ANH hace seguimiento a todos los procesos licitatorios a través de la oficina de control interno. De igual manera destacó que las relaciones que hayan tenido funcionarios de la ANH con otras empresas o el incumplimiento de las mismas a antiguos contratos no son impedimento para ganar licitaciones.