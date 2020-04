Después de 30 años sigue sin resolverse el crimen de Carlos Pizarro

El 26 de abril de 1990, un joven sicario de 22 años, identificado como Gerardo Gutiérrez Uribe, alias “Jerry”, asesinó al entonces candidato presidencial y excombatiente del M19, Carlos Pizarro Leongómez. Este homicidio se planeó y se ejecutó en pleno vuelo de un avío de Avianca que cubría la ruta Bogotá - Barranquilla.

Sigue La W presenta detalles inéditos del crimen a Carlos Pizarro, exguerrillero del M19, quien fue asesinado el 26 de abril de 1990. Pizarro fue candidato a la Presidencia y a la Alcaldía.

Aún quedan muchas dudas por resolver después de 30 años. Este caso, al igual que muchos otros, no se ha esclarecido y la responsabilidad ha recaído sobre unos pocos, las investigaciones se has estancado por el traslado del fiscal que llevaba el caso y quien además había logrado importantes avances.

Por estos hechos fueron condenados sus autores intelectuales, los hermanos Fidel y Carlos Castaño, quienes confesaron el crimen en diferentes escenarios, pero hay otras personas, especialmente Agentes del Estado que aún no se les define su situación jurídica

Una de las personas vinculadas es Jaime Ernesto Gómez Muñoz, escolta del DAS. Su caso es relevante, porque su objetivo, según las investigaciones, era dar de baja al sicario, quien segundos después de asesinar a Carlos Pizarro, bajó su arma y pidió que no lo mataran, sin embargo, todo hacia parte de un plan y tres disparos acabaron con su vida.

Sigue la W conoció la resolución de acusación de la Fiscalía con la cual se llevó a juicio a Gómez Muñoz, capturado en el año 2017 como posible coautor del homicidio con fines terroristas del exjefe guerrillero Carlos Pizarro, concierto para delinquir y porte ilegal de armas Este escrito, tiene algunos testimonios reveladores de cómo se planeó el crimen y la alianza criminal que existió entre paramilitares y agentes del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad DAS.

El primer testimonio tenido en cuenta fue el de Diego Londoño White, exgerente de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada - Metro de Medellín y quien además fue condenado a 14 años por el delito de narcotráfico. Antes de ser asesinado contó detalles de la relación que existía entre el Clan Castaño y el cartel de Medellín, relación que luego se deterioró.

“Fidel Castaño veía con mucho temor y que así también El Mejicano lo veía, la reaparición, contundente de la izquierda; se determinó entonces asesinar al candidato y que para ello contaban con la opción de un procedimiento ya experimentado y que resultaba ser fácil y práctico. Con informaciones provenientes de su propia escolta o de quien manejaba o conocía en el DAS”.

“Personas allegadas a Pablo Escobar, de su propia organización, comentaban que Carlitos el hermano de Fidel, era el ejecutor práctico de los actos, no necesariamente el que disparaba (...), pero el que sí coordinaba con la persona del DAS o con la escolta el lugar, el modo y el momento de la acción y el que conseguía, normalmente y entrenaba el llamado suizo o persona encargada de ejecutar la acción”, agregó el testigo.

En los asesinatos de dirigentes políticos de la época, de acuerdo con el modus operandi, se asesinaba al sicario, así se estableció en las investigaciones de caso como el de José Antequera, Bernardo Jaramillo, entre otros.

“(...) Se le asignaba una tarea específica y seguramente, engañado se le decía que lo rescatarían, contrario a lo que en la realidad estaba previsto que era la reacción inmediata del escolta ya avisado dando a su vez muerte inmediata al asesino”.



Elías Hernando Salas Barco, ex suboficial del ejército y quien se convirtió en mano derecha y chofer de Carlos Castaño, le ratificó esto mismo a la Fiscalía.

“(...)Toda la gente que ejecutaba los planes los mataban, porque Carlos no quería dejar testigos, nada que lo involucrara después, podía ser el mejor amigo pero lo mataba así lo llorara después, él se cuidaba mucho.”

Salas Barco fue llamado en su momento a indagatoria, por este crimen, sin embargo su situación jurídica no ha sido.

Por la muerte de Pizarro Leongómez fue señalado como responsable Pablo Escobar y el Cartel de Medellin, sin embargo y de acuerdo a los testimonios esta hipótesis se cayó porque se habla de un acercamiento entre el M19 y el capo del narcotráfico para la época de los hechos.

"Más absurdo que se atribuya a Escobar, quien antes y después exteriorizó su inclinación por la causa izquierdista en general y en particular, por el propio Jaramillo, vanguardista como Pizarro en la lucha por la no extradición de nacionales a los Estados Unidos”, señala en el escrito la Fiscalía.

El exjefe guerrillero Otto Patiño, también declaró y en su relato dijo que se enteraron que Fidel Castaño estuvo detrás del crimen y que así lo evidenció.

"Álvaro Jiménez y yo fuimos, y hablamos personalmente con Fidel Castaño en la finca de él en Córdoba, creo que se llamaba Las Tangas, le preguntamos si él directamente había participado en el crimen de Pizarro y él nos contestó que sí, pero que también habían participado muchas más personas, cuando le preguntamos que quiénes habían ordenado la muerte de Carlos Pizarro él nos contestó que los de siempre, pero no quiso concretar ningún nombre (...) cuando nosotros le hicimos esta pregunta estábamos montando a caballo con él y nos estaba mostrando la finca, quiero agregar que la cita con Fidel Castaño fue concertada previamente y él nos estaba esperando".

También reveló que Emilio Vence, exfuncionario del DAS, estaba en la nómina de los paramilitares “Después y por la cercanía que tuvimos durante esos días con Fidel Castaño supimos de su vinculación con sectores del Estado Colombiano como con el señor Emilio Vence quien por ese tiempo era Director Seccional del Das en Córdoba y a quien Fidel Castaño le daba dinero regularmente era un pago periódico, de esto nos dimos cuenta por una pura casualidad, estando donde la gente que nos recibió en Montería para contactarnos con Fidel Castaño se habló en voz alta de que ahí iba la mensualidad que le mandaba Fidel Castaño a Emilio Vence y que iba otra plata para el comandante del batallón del Ejército en Montería”

Otty Patiño, junto a Álvaro Jiménez y Miguel Quiroga, conformaron una comisión ad hoc, que investigaba, paralelamente con las autoridades, la muerte de Pizarro. Es así como Patiño aseguró de la relación del DAS con paramilitares, especialmente el general en retiro, Miguel Alfredo Maza Márquez.

"Aunque no tengo plena prueba, para mí es evidente la participación de algunos agentes del DAS, como ya mencionaba antes, el que introdujo el arma al avión y el que mató al sicario que asesinó a Carlos Pizarro y la actitud de las jerarquías del DAS de aquella época empezando por el general Maza de desviar la investigación y enfocarla a que había sido solamente Pablo Escobar".

“Lo que sí fue evidente para nosotros después fue la relación del General Maza con los paramilitares del Magdalena medio encabezados por Luso Meneses o Ariel Otero y Henry Pérez, al punto que hablaban por teléfono. Luis Meneses llegó a tener una relación de tanta confianza conmigo, que por tal razón fui testigo de una conversación entre el General Maza y Luis Meneses o Ariel Otero y de varias conversaciones telefónicas entre Luis Menes o Ariel Otero y el Jefe de Inteligencia del Das por el año de 1.991, agregó Patiño.

También se habla de la Juez de instrucción que parecía no tener independencia, sino una relación directa con Maza Márquez:

"… Ya estábamos a punto de descubrir los autores del asesinato de Pizarro, …” el general Maza “de inmediato me mandó un carro blindado para que fuera al DAS y cuando llegué estaba en el DAS la jueza que llevaba la investigación y su comportamiento, el de la jueza era como subordinada de Maza, pero evidentemente Maza estaba muy asustado, después la jueza me llamo a pedirme que la ayudáramos con algo de empleo, pero me pareció raro”. Lo que se supo después es que esta Juez, tiempo después fue funcionaria del DAS y luego funcionaria de la Procuraduría y fue identificada como Lucila González.

"La clave es el escolta del DAS que disparó, porque la orden era que mataran al sicario para no dejar rastros. El sicario se confió, pero dentro del avión estaba el del DAS que tenía la orden de darle de baja, al sicario… Cuando esto pasó –añadió- Carlos Castaño hizo una fiesta porque fue un trabajo bien hecho, murieron los que tenían que morir, Pizarro y el sicario”, señaló Elías Hernando Salas Barco.

La muerte del sicario a manos del agente del DAS, quién días antes había llegado nuevo al esquema de seguridad, tomó por sorpresa a los demás escoltas de Pizarro, quienes eran desmovilizados guerrilleros. Francisco Javier Ruiz, conocido como “Lucas” dijo en su declaración lo ocurrido en cuestión de segundos:

"(...) Cuando el individuo entró al baño, lo cerró, yo retorné hacia el periódico para seguirlo ojeando, tal vez menos del minuto sentí el rafagazo al lado izquierdo mío, pues, lo primero que yo hice fue mirar al comandante y él quedó quieto sangrando, tenía un tiro en la cabeza que fue el que le ví en primera instancia. Yo tenía la pistola entre las piernas y me volví, lo primero que grité fue hijueputa, al volverme el individuo estaba sobre el piso con las manos levantadas, es decir, recostado sobre la puerta trasera del avión, estaba caído, el arma, o sea la mini Ingram estaba en el piso, en el pasillo casi lateral a la silla mía. Cuando el tipo me vio tenía una cara de sorpresa y decía con las manos siempre arriba, tenía las manos siempre levantadas: "no hermano, no, no, no me mate" (,) lo de hermano es añadidura mía. Yo desabroché el cinturón y cuando me iba a dirigir hacia él a encañonarlo (,) desde la parte delantera del avión empecé a oír disparos. Cuando yo miré venía caminando y disparando un escolta del DAS, la verdad es que no recuerdo el apellido porque él llevaba relativamente poco tiempo con nosotros, él es un alto, melenudo, mono. Cuando él estaba disparando Gustavo Rodríguez le decía no lo mate, no lo mate, lo necesitamos es vivo ... solamente vi al mono, pues, melenudo. Él tenía una pistola nueve milímetros, una Beretta. yo cuando voltié a mirar él venía caminando y disparando conjuntas manos".

Por su parte, María José Pizarro, hija del excandidato presidencial, dijo que "en 2016 se compulsaron copias contra Miguel Maza Márquez y a la fecha no hemos recibido respuesta".

"Falta por esclarecer quiénes del Estado colombiano tuvieron que ver con el asesinato de mi padre y fueron los determinadores, necesitamos saber dónde y cuándo se tomó esta decisión" destacó.