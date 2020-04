Destinos que sobreviven gracias al turismo están bajo alerta

El sector turismo, columna vertebral de algunas regiones de Colombia, está completamente paralizados por la cuarentena. Sigue La W habla con algunos dueños de instalaciones de ese gremio para que les cuenten sus preocupaciones y cómo resolverán esta coyuntura.

Le puede interesar: Sin Turismo, San Andrés se ahoga

Sigue La W habló con diferentes zonas turísticas del país que con la pandemia han perdido su principal sustento económico.

Sandra González, dueña de un Hotel Boutique en Rincón del Mar, uno de los paraísos turísticos que tiene nuestro país, dijo que "afortunadamente somos una zona que no ha presentado ningún caso, pero no tenemos servicios de salud, no hay médicos y tampoco tenemos acueducto".

"Muchos negocios cumplen con los ingresos requeridos para pedir un crédito al banco" añadió.

De otro lado, Carolina Jaramillo, dueña de un restaurantes en Palomino, La Guajira destacó que "desde el pequeño comerciante hasta el gran hotelero estamos penando, estamos tratando de repensarnos para encontrar un nuevo modelo".