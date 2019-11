Director del Sena recibe críticas por polémico comentario a mujer chocoana

El Festival Detonante es un reconocido evento que se realiza en Quibdó, Chocó, que tiene como objetivo crear un espacio para impulsar los emprendimientos del Pacífico colombiano.



Dentro de los asistentes a este evento estuvo el director del Sena, Carlos Mario Estrada, quien era uno de los panelistas sobre la importancia de visibilizar el emprendimiento de esa región.



Durante su intervención, Estrada generó una polémica debido a que puso un ejemplo que no cayó muy bien en los asistentes porque puntualmente dijo: “Por ejemplo, la chocoanita, que es hermosa, pudo ser prepago, pero escogió la legalidad”.



A la mujer que se refería era Rosaura Hineztrosa, creadora de la tienda virtual La Chocoanita, donde ofrece artesanías y bisutería elaborada en el Chocó.



Aunque en el momento no hubo comentarios, Hineztrosa asegura que se sintió incómoda y ante la sorpresa su única reacción fue reírse de manera nerviosa.



Este ejemplo generó muchos comentarios negativos en redes sociales en contra del director Estrada, quien hasta el momento no se ha pronunciado.