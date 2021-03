Duque anuncia toque de queda nocturno en municipios con mediana y alta ocupación de UCI

El presidente Iván Duque anunció que entre el viernes 26 de marzo y el lunes 29 de marzo, y del 31 de marzo al 5 de abril, regirá el pico y cédula en aquellos municipios donde la ocupación de las UCI esté por encima del 70%.



Igualmente, el mandatario confirmó que en estos territorios habrá toque de queda nocturno, con algunas excepciones, desde las 10 p.m., hasta las 5 a.m.



Y en el caso de los municipios donde la ocupación de las UCI esté por encima del 50%, el toque de queda será desde las 12 a.m., hasta las 5 a.m.

“Estas son medidas de carácter preventivo, son necesarias y nos permiten no sacrificar avances en la reactivación del país, tomando medidas que nos permitan no ver en las próximas semanas un aumento dramático de la ocupación de las UCI”, señaló.



El ministro del Interior, Daniel Palacios, explicó que estas medidas son de obligatorio cumplimiento por parte de las autoridades locales.

Le puede interesar: Así quedaron las restricciones para Semana Santa en Antioquia

Las decisiones se tomaron luego de una reunión con el equipo de expertos epidemiológicos y se especificarán en una circular conjunta entre los Ministerios de Salud y del Interior.