Duque apoyó al director del Centro de Memoria Histórica y le encomendó abrir nuevo museo

El presidente Iván Duque participó en la puesta de la primera piedra del Museo de Memoria de Colombia que le hizo un homenaje a los víctimas del conflicto y permitirá que académicos y estudiantes conozcan la historia del país y construyan un futuro en paz.



Durante el acto simbólico, el mandatario recordó la función que le encomendó al Director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Rubén Darío Acevedo, cuando asumió el cargo.



“Que este fuera un museo donde la imparcialidad en la lectura de la historia fuera fundamental; donde se entregara información veraz, donde se permitiera el estudio a profundidad de nuestra memoria histórica. Que todos entendiéramos el rechazo a los conflictos armados”, señaló.



El jefe de Estado resaltó que la construcción del museo es una prioridad en su gobierno y le pidió a Acevedo y a Susana Correa, Directora de Prosperidad Social, que antes de terminar su mandato abran las puertas para todos los colombianos.



A su turno, Acevedo respondió que el Centro de Memoria Histórica está abierto a todo tipo de víctimas y respondió a las críticas en su contra.



“El único que me puede pedir la renuncia es el señor presidente de la República. Aquí están víctimas del conflicto armado de muchas regiones del país, no sé de dónde sacan ese cuento de que he odiado o he desestimado a otras víctimas”, señaló.



Acevedo lamentó que varias víctimas se hayan negado a asistir al evento.