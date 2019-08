Duque está entre la espada y la pared: Astrólogos

Los astrólogos analizaron en La W con Vicky Dávila, la política de Colombia y respondieron a varios interrogantes de la realidad de nuestro país ¿por qué el desempleo?, ¿por qué el pesimismo?, ¿el presidente Duque está tomando decisiones en la dirección correcta?

En primer lugar, Martín Ochoa explicó cuál es la diferencia entre un brujo y lo que él hace, “el astrólogo utiliza una técnica matemática carta astral que nos da un mapa para entender el desarrollo de una persona, evento o comunidad”.

Además explicó cómo realizan las predicciones, “haciendo unos análisis basados en el punto de la edad, empezamos a mirar los movimientos de los planetas, estamos entrando en una resonancia de violencia, pero se deben encontrar alternativas para una salida”.

Posterior a eso, Giovanni Londoño pasó a hacer el diagnostico de nuestro país, “Colombia es un país nacido bajo la carta cáncer. Todos los países nacidos en cáncer están pasando por crisis. En Colombia se va a generar algo, pero debemos saber es lo preparado que estamos para enfrentar la crisis”.

“Estamos hablando de un ciclo de los próximos seis años. Entonces necesitamos tener unos remedios para evitar ese ciclo de fatalidad. Tomar decisiones para no entrar en la fatalidad”.

Adicional a eso, Ochoa se aseguró que a raíz de esta crisis, creo “se dará una nueva Constitución”.

Ambos estuvieron de acuerdo en que unos de los problemas más importantes que presenta Colombia es la economía, “el planeta del empleo está en una retrogradación. Júpiter es el que controla el empleo. Júpiter nos dice que se mejora el empleo a través de la educación. Colombia no tiene gente en muchas especialidades” afirmó Ochoa.

De igual forma, hablaron de Iván Duque y aseguraron que se encuentra entre la espada y la pared. Además, Londoño destacó que se “debe solucionar las cosas de la casa número 12 que tiene que ver con la tierra y la producción, puede perder el control en la economía del país”, mientras que Ochoa dijo que las cartas del actual mandatario, “muestran que no hay una buena integración de equipo, tiene problemas de alineamiento y por eso, no estamos avanzando”.

“Duque tiene que seguir con el proceso de paz, eso dice la carta astral” resaltó.

Por otro lado, de Maduro, Ochoa dijo que “representa la crisis, la sombra. De él no se sabe si nació en Cúcuta o en Venezuela. Si hay un proceso andando. Es posible que Maduro se vaya, pero no sabemos si se van los que tiene atrás”.

De otra parte, mencionó la situación a la que se enfrenta James en el Real Madrid y dijo que “James pasa por una etapa de maduración, él necesita aterrizar más a la realidad. Él es de cáncer, pero Zidane también es cáncer. James tiene que reconocer que no es el centro. Debe aliarse”.

“James Rodríguez en el Real Madrid no es el único sol. Debe saber eso. James tiene que llegar a un acuerdo. Saturno le está enseñando a ser paciente” destacó.

Finalmente, Ochoa dijo que “a mí me consultan presidentes. Líderes del país me consultan. Me consultan empresarios que piden mirar la carta astral de su empresa para que le aportemos información y sobre ella toman correctivos”.