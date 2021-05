Duque pide al MinHacienda un nuevo texto de reforma tributaria concertada con los partidos

En medio de las manifestaciones sociales, el presidente Iván Duque le dio la instrucción al Ministerio de Hacienda para que construya un nuevo texto de reforma tributaria, dentro del trámite legislativo, que esté nutrido de propuestas de los partidos políticos, de las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado.



Entre los cambios, destacó que no habrá aumento del IVA a productos y servicios, no se tocará la canasta básica familiar, los servicios públicos ni la gasolina.



“No se alteran las reglas del juego en esa materia que tiene hoy el país, eso tiene que dar tranquilidad y tiene que darle certezas a la ciudadanía de que ahí no habrá ningún tipo de preocupación”, explicó.

También reveló que las personas que actualmente no pagan el impuesto de renta no tendrán que pagarlo, es decir que no se ampliará la base de contribuyentes de este tributo.



“No se busca aquí una actitud de tener líneas rojas ni de llegar con arrogancias, sino que podamos construir en el Congreso ese nuevo texto que le dé tranquilidad al país”, concluyó.

Los cambios se propondrán en el marco de una nueva ponencia sustitutiva.