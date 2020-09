EasyFly anunció que reactivará cinco rutas más a partir del 7 de septiembre

Easyfly, anunció que sumará a su reactivación de manera permanente cinco rutas a partir del próximo 7 de septiembre.

De acuerdo a los itinerarios registrados por la aerolínea ante la oficina de transporte Aéreo de la Aeronáutica Civil para la primera etapa de reactivación de las operaciones aéreas comerciales, las rutas aprobadas desde y hacia Villavicencio son hacia: Bogotá, Medellín al aeropuerto Olaya Herrera y Bucaramanga, desde Barranquilla hacia Montería y desde Bucaramanga hacia Cartagena.

Las rutas Villavicencio-Bogotá-Villavicencio y Villavicencio-Medellín-Villavicencio serán reactivadas de forma permanente a partir del 7 de septiembre de 2020.

La ruta Villavicencio-Bogotá-Villavicencio será operada con hasta cinco frecuencias semanales: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y la ruta Villavicencio-Medellín-Villavicencio será operada con hasta tres frecuencias semanales: lunes, miércoles y viernes.

Easyfly también confirmó que otra ruta que reactivará nuevamente desde el 7 de septiembre será la ruta Barranquilla-Montería-Barranquilla con tres frecuencias semanales: lunes, miércoles y viernes. El primer vuelo Barranquilla-Montería saldrá desde el Aeropuerto los Garzones de la ciudad de Montería a las 8:40 a.m. aterrizando en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de la ciudad de Barranquilla a las 9:30 a.m. y el primer vuelo de regreso desde la ciudad de Barranquilla hacia Montería será a las 10:10 a.m. aterrizando en Montería a las 11:00 a.m.

Le puede interesar:

Así mismo, desde el 8 de septiembre Easyfly iniciará operaciones en la ruta Villavicencio-Bucaramanga-Villavicencio que será operada con hasta dos frecuencias semanales: martes y jueves.

Y desde el 15 de septiembre Easyfly operará nuevamente la ruta Bucaramanga-Cartagena-Bucaramanga con cuatro vuelos semanales: martes, jueves, sábado y domingo. El primer vuelo saldrá desde el aeropuerto Internacional Palonegro de la ciudad de Bucaramanga a las 10:00 a.m. aterrizando en el aeropuerto internacional Rafael Núñez a las 11:15 a.m. y el primer vuelo de regreso desde Cartagena hacia Bucaramanga será a las 12:00 p.m. aterrizando en Bucaramanga a la 1:20 p.m.

Con la apertura de estas cinco nuevas rutas a partir del 7 de septiembre, Easyfly complementa un total de 16 rutas.

La aerolínea expresó que estas rutas serán operadas en ATR42 con capacidad para 46 pasajeros