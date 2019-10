El candidato se perdió y no me pagó, fotógrafo de campaña del Centro Democrático

Chiquiza aseguró que el pasado 15 de julio el excandidato al Concejo de Soacha por el Centro Democrático lo contactó para que realizara las fotografías de su campaña. El joven aseguró que después de varios días de conversación le acercó la cotización por su trabajo, con lo que Córdoba estuvo de acuerdo.

“El día 28 de julio le envié una cotización formalmente del valor de la fotografía que se pactó por $900.000, pero si se hacía en estudio y por un trabajo extra, de fotografía y video, sería un total de $1.700.000. Él solo se quedó con el paquete fotográfico”.

Edward Chiquiza confirmó que antes de realizar las fotografías, de nuevo, el candidato le escribió preguntándolo sobre si conocía a alguien para que le ayudara con la parte gráfica y publicitaria de su campaña, a lo que el joven le respondió que podía colaborarle, sin embargo, el valor por este trabajo era aparte de lo que ya habían acordado por las tomas de imágenes.

“El 2 de agosto nos encontramos en la casa del candidato para tomarle las fotos, después de hacer mi trabajo, él me pagó lo que se había estipulado por ellas. El 6 de agosto le entregué las fotografías y seguía trabajando en toda la gráfica de su campaña, (volantes, afiches, botones (…))”. El 7 de agosto le mandé todo finalizado, él me dijo que le había ido con todo muy bien y yo le respondí que el 8 de agosto le enviaba la cuenta de cobro”.



Trabajo gráfico del fotógrafo Edward Chiquiza.

Chiquiza señaló que cuando le envió la cotización al excandidato Jorge Córdoba por el trabajo gráfico, que fue $750.000, el representante del Centro Democrático desapareció y le volvió a hablarle hasta el 24 de agosto para confirmarle que le pagaría el 28 del mismo mes. “Ese día me pagó la mitad de la cuenta y me dijo que desde la campaña no había dinero para pagar lo restante”, el joven mencionó que a pesar de su insistencia para que el candidato cumpliera con el pago, durante todo el mes de septiembre se “desapareció y no respondía mis mensajes”.

Añadió que finalizando el mes de septiembre, el candidato Córdoba respondió uno de los mensajes que le había escrito exigiéndole el pago, el cual mencionó que para la primera quincena de octubre le pagaría, sin embargo, “volvió a escribirme hasta el 18 de ese mes diciendo que sí me pagaría, pero no fue así, siguió ignorándome”.

Faltando dos días para las elecciones regionales, el candidato le escribió de nuevo, diciéndole que “él ha estado bastante ocupado y que me consignaría lo restante, que nadie me iba a robar, pero que mi tarifa fue abusiva; a lo que respondí que correspondía a un trabajo de un profesional”.

Horas después de que el candidato bloqueara de sus redes sociales al joven, la abogada de Jorge Córdoba lo llamó para decirle que “ellos saben en dónde vive y que no estuvo bien que él se quejara en redes”. W Radio estuvo tratando de comunicarse con la abogada, sin embargo no fue posible, porque no contestó su teléfono.

Quién es Jorge Córdoba

Es anestesiólogo cardiovascular de un hospital de Soacha y decidió emprender un camino en la política en las recientes elecciones que se celebraron el pasado 27 de octubre. Córdoba se lanzó al Concejo de Soacha amparado por el partido Centro Democrático, sin embargo no le alcanzaron los votos y se quemó.