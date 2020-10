El drama de más de mil familias a quienes nadie les responde por sus proyectos de vivienda

Desde hace cinco años, dos constructoras acabaron con los sueños de muchas familias que buscaban tener casa propia en Armenia y Pereira. Las personas que confiaron su dinero en proyectos de vivienda se sienten engañadas y estafadas porque nadie les responde por las obras.

En Sigue La W, Alexánder Hoyos, uno de los denunciantes, comentó que en el 2017 entregó el dinero y que le prometieron su vivienda para el año siguiente, 2018. Sin embargo, llegó el tiempo estipulado y no sucedió nada. Incluso, no hubo obra, hay un lote custodiado por un vigilante y no les permiten el ingresó, aseguró.

Hoyos dijo que la única respuesta que les dan es que "deben esperar", aunque ha reclamado por la devolución del dinero, no reciben sus peticiones.

En ese mismo sentido, Yesid Ravelo, otro de los afectados, argumentó que jugaron con sus ilusiones y su dinero, pues nadie le responde y no saben a quién acudir. Señaló que parte de la responsabilidad la tiene la fiduciaria, pero esta tampoco se manifiesta. Caso semejante al de Claudia Castaño, quien en la ciudad de Pereira confío en la constructora y todo quedó en ilusiones.

Si bien ha reclamado por la devolución de los aportes, sucede los mismo que lo denunciantes anteriores, nadie les responde.

Ante estas y otras denuncias, el secretario de Vivienda de Pereira, Guillermo Fletcher, dijo que han intentado intervenir, pero que están a la espera de las notificaciones tanto de la Superintendencia Financiera como de un proceso que se adelanta a la constructora responsable para tomar cartas en el asunto.

Se trata de la Constructora Conenco S.A.S, y son más de 1.500 personas afectadas que, luego de declararse en quiebra, anhelan el reintegro de su dinero. Por otro lado, también está involucrada la Constructora Constructodo de la Sabana.