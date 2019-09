El Ejército no dejó abandonado un muerto durante operación contra ‘Alonso’: CRIC

En diálogo con W Radio Fin de Semana, Joe Nilson Sauca, consejero del CRIC, habló sobre el cadáver que estaba en un vehículo abandonado en zona rural del municipio de Morales, Cauca.

Para Sauca las Fuerzas Militares no abandonaron el cuerpo, si no que en medio de la operación no se percataron de revisar qué otras afectaciones se habían presentado en la zona. Sin embargo, es "el Ejército el que debe realizar el levantamiento de los cuerpos cuando se lleven a cabo este tipo de operaciones, porque nosotros no queremos que nos vean que estamos tomando parte del conflicto. Esto solo expone la seguridad de la comunidad".

Después de la operación, las autoridades indígenas del Resguardo de Honduras en el municipio de Morales denunciaron infracciones al Derecho Internacional Humanitario porque las comunidades, incluso niños, quedaron en medio del fuego cruzado.