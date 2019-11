El escolta Jairo Rendón fue encontrado muerto a orillas del río Atrato: Pablo González

En diálogo con la W, el director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías González,

reveló detalles del secuestro de los escoltas Robinson Romaña Cuesta y León Jairo Rendón Ortiz y de la extraña muerte de uno de ellos.



“Anoche fue rescatado el cadáver del señor Rendón. Sobre el otro escolta no se sabe nada, está desaparecido, tememos que pueda haber sucedido lo mismo que pasó con el señor Rendón, tenemos la esperanza de que no sea así”, dijo.



González aclaró que los escoltas no habían reportado ninguna amenaza y no había un precedente de este tipo.



Sin embargo advirtió que en los últimos meses han sido asesinados al menos 2 escoltas de la unidad e hizo un llamado a sus trabajadores a tener más precaución en sus labores.



“Parece que las disidencias o el Clan del Golfo tienen interés de atemorizar a los funcionarios y escoltas de la Unidad Nacional de Protección”, alertó.



El director de la entidad desconoce los motivos que llevaron a este crimen.

