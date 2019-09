“El fiscal Néstor Humberto Martínez la cagó”: Timochenko sobre el caso Santrich

En diálogo con Vicky Dávila en La W, el jefe del partido político Farc Rodrigo Londoño conocido como Timochenko, se refirió sobre el papel del exfiscal Néstor Humberto Martínez en el caso Jesús Santrich, quien apareció en un video junto a Iván Márquez, anunciando el regreso a las armas.

“Santrich con todo lo que pasó, con un fiscal (Néstor Humberto Martínez, que tenía ganas de, no solamente de joderlo a él sino de jodernos a todos a partir de él, y que se aceleró en la toma de decisiones, la cagó, se emocionó, entonces, a pesar de todo eso, Santrich salió”, aseguró Londoño en abierta crítica al exfiscal Martínez quien renunció supuestamente por el choque de trenes con la JEP.

Según Rodrigo Londoño, Martínez se apresuró en su decisión de renunciar y en planear la estrategia de la Fiscalía bajo su mando en este proceso judicial, lo que provocó que Santrich, pedido en extradición por narcotráfico por los Estados Unidos, saliera libre y posteriormente, anunciara su rearme junto ‘Iván Márquez’.

“Santrich salió por la puerta grande, y después se voló... eso es vergonzoso (...) Si Santrich no hubiera tenido deudas con nadie, creo que hubiera estado de frente. Si uno cree que hay montajes infundados lucha por desmontarlos. Si no tenía una deuda con nadie, podía enfrentar lo que se viniera, pero cuando uno tiene la conciencia tranquila, sabe que son montajes, los desmonta (diferente a Santrich)", afirmó.

Desmarcándose con vehemencia de las disidencias de la guerrilla que están volviendo a empuñar las armas, el jefe político del partido Farc aseguró que él y la mayoría de los desmovilizados, siguen comprometidos con el acuerdo de paz y no piensan volver al monte.

“Si sacamos la mano en la guerra... ahora en la paz cómo no... sobre todo cuando uno se siente más acompañado, en giras en el país la gente me reconoce y ni un madrazo (...) Quien esté traicionando el proceso de paz, yo creo que uno no puede considerarlo amigo, ni socio mucho menos”, afirmó.

Rodrigo Londoño definió en una frase a sus antiguos compañeros con quienes firmó el acuerdo de paz, pero que ahora argumentando incumplimientos del Estado, se rearmaron en una nueva guerrilla disidente.

“’Santrich’, está ciego de vista y del alma. ‘Ivan Márquez’ vive de ilusiones. A ‘El Paisa’, lo asustaron. ‘Romaña’ no fue capaz de sostener lo que él mismo estaba construyendo. ‘Jhon 40’, la misma mentalidad mafiosa de toda la vida”, así calificó Londoño a sus antiguos comandantes.

Timochenko desestimó la versión de Márquez en el video, quien justificó su regreso a las armas por el supuesto incumplimiento del Estado respecto a los diálogos de paz:

“Ellos nunca dijeron retomemos la lucha armada, porque no hay argumentos, me sorprende que ayudaron a construir el acuerdo de paz (...) No sé por qué tomaron esa decisión, yo no creo que sean elementos de juicio políticos yo creo que aquí tiene que ver algo muy personal en cada uno de ellos”, afirmó.

Londoño afirmó que confía en las instituciones y pese a dificultades en la implementación del acuerdo, confía en sus derechos como desmovilizado.

“Hay posibilidades que nos hagan montajes, pero tenemos instrumentos jurídicos que nos respaldan por eso no me da miedo”.

El jefe político de los desmovilizados de las Farc convocados en el partido político de la Rosa, manifestó su intención de cambiar el nombre de la colectividad, para marcar distancia de los disidentes y para enviarle un mensaje a la sociedad de su compromiso con la paz.

“Perdí la 'pelea' de cambiar el nombre Farc del partido... perdí esa pelea con Márquez que insistió en dejar el mismo nombre”, relató Londoño quien también le envió un mensaje al presidente Iván Duque:

“Duque, más que llamar a la guerra debería llamar a la reconciliación (...) Yo le dije al presidente Duque que el Estado dejó solo a nuestros compañeros que estaban rodeados por el narcotráfico. Yo le conté que les estaban ofreciendo plata. Hay que insistir en que se implemente lo acordado, hay que rodear la paz”, aseguró Londoño.

Timochenko agregó que Iván Duque es el presidente de todos los colombianos, incluidos quienes quieren resguardar el proceso de paz, y no solo es el presidente del Centro Democrático que no quiere los acuerdos y que prometió volverlos trizas.

“Talvez la guerra le sirve a aquellos q de verdad se van a vivir de ella, pero para los seres humanos común y corriente es mucho mejor estar en estas circunstancias de paz (...) El Centro Democrático no quiere los acuerdos y dijo que los iba a volver trizas, pero el presidente Duque es el presidente de todos, no solo del CD, otros quieren la paz”, apuntó.

“Estoy profundamente emocionado y tocado por las reacciones que estoy sintiendo para que sigamos en la paz. Me ha hecho emocionar la cantidad de reacciones de la gente apoyando (...) He estado con la familia en ciertas actividades recreativas, en sitios llenos de gente, la gente me reconoce y ni un madrazo, hay gente que apoya la paz”, aseguró Timochenko.

Rodrigo Londoño aseguró que “un arma depende de quien la tiene y en función de qué la use”, refiriéndose al material de guerra con el que aparecen los disidentes de la guerrilla.

“Las armas (de Márquez, Santrich del video) son normales se pueden conseguir en San Victorino, pero pueden ser peligrosas, depende de quién las use... Cualquier persona armada representa un peligro”, afirmó.

Aseguró que no comprende la decisión de sus antiguos comandantes, si durante la negociación estaban comprometidos:

“Lo que están haciendo estos señores (Márquez, Santrich, El Paisa) va en contravía de lo que pactamos en nuestro Congreso, acordamos dejar las armas (...) A las disidencias de 'Gentil Duarte' les digo que es mucho mejor estar acá, retribuye más desde el punto de vista humano y espiritual, es difícil, pero es mejor”.

Timochenko aprovechó para contestarle al gobierno y a la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, que sus compañeros Albeiro Córdoba y Rafael Gutiérrez, no se han rearmado con Márquez, y que, por el contrario, siguen dentro del proceso de paz.

Rechazando que sus antiguos comandantes se devolvieran a la insurgencia, Rodrigo Londoño desestimó que Venezuela como gobierno, tenga que ver en el apoyo al rearme de los disidentes guerrilleros.

“Cuando yo estuve en Venezuela yo estuve reunido con Chávez, hablamos toda una noche, y en todo momento él me dijo, todo lo que sea para la paz, para la guerra, nada”, aseguró.

Rodrigo Londoño aseguró que en las circunstancias actuales no volvería a ser guerrillero pues está comprometido con la paz, así como la mayoría de sus hombres desmovilizados:

“Yo no me arrepiento de haberme ido a la guerrilla, también tuve muchas satisfacciones gente que conocí, pero hoy no tiene sentido volver a las armas (...) Aquí hay unos acuerdos que sabíamos q iban a ser muy difíciles, había dos elementos fundamentales q son los q se deben garantizar, participación política y seguridad jurídica”, afirmó.

El futuro de Uribe

Rodrigo Londoño se refirió al llamado a indagatoria de la Corte Suprema al expresidente Álvaro Uribe por supuestos falsos testigos:

“No me alegra ni que él (Álvaro Uribe) ni otra persona llegue la cárcel, yo creo que ese es un escenario muy complejo para cualquier ser humano y mucho más para un dirigente como el que tiene."

Rodrigo Londoño aseguró que Uribe debería contarle a la sociedad si tiene una verdad pendiente.

“Hay cosas que él debería contarle a la sociedad y que yo le recomendaría... mire nosotros construimos en La Habana, acordamos un sistema integral en el cual está establecida la JEP, la Justicia Especial para la Paz es un camino muy importante para cualquier aquí en Colombia que quiera aportarle verdad, justicia y que quiera aceptar las responsabilidades de cualquier tipo que haya tenido en el desarrollo de este conflicto”, afirmó.

“A él se le señalan de muchas responsabilidades, que será la justicia serán los tribunales los que digan sí es así o no es así, pero yo digo que, si a él se le debe condenar por alguna participación o alguna responsabilidad en lo que se dio en este conflicto, me gustaría y me encantaría que lo haga en el marco de la JEP mediante una sanción restaurativa”, puntualizó.

Santrich es ciego de vista y del alma: Timochenko

Lo que piensa Timochenko de sus excompañeros que retomaron las armas. #TimochenkoEnLaW #TimochenkoYLaPaz >>> https://t.co/zaE7srXA75 pic.twitter.com/4VKSP0ROen — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 2, 2019

Jamás recibimos un fusil o una bala del gobierno bolivariano de Chávez: Timochenko

#TimochenkoEnLaW #TimochenkoYLaPaz >>> https://t.co/zaE7srXA75 pic.twitter.com/kOLMWLPQW5 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 2, 2019

Más que llamar a la guerra, el presidente debe llamar a la reconciliación: Timochenko

El líder del ahora partido político de las Farc también respondió a la pregunta sobre la inocencia o no de Santrich. #TimochenkoEnLaW #TimochenkoYLaPaz >>> https://t.co/zaE7srXA75 pic.twitter.com/SfG4IawA1M — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 2, 2019

La posición de Timochenko frente al llamado a indagatoria a Álvaro Uribe

Señaló que, si el expresidente tiene alguna verdad del conflicto que revelar, el mecanismo de la JEP provee de buenas herramientas para ello. #TimochenkoEnLaW #TimochenkoYLaPaz >>> https://t.co/zaE7srXA75 pic.twitter.com/PBpQ5u7K7u — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 2, 2019