El gobierno lanzó un plan para proteger la vida de los ex combatientes de las Farc

Emilio Archila, Alto Consejero para el post conflicto dio a conocer que por instrucción del presidente Iván Duque se están redoblando los esfuerzos para proteger la vida de los ex combatientes de las Farc, este proceso lo realizarán mediante la articulación de varias entidades:

"Hemos atendido en la instrucción del presidente Duque de reunir a todas las entidades del estado que tienen responsabilidad sobre la protección de los ex combatientes de las FARC todas las entidades el ministro de defensa, al consejero de seguridad, la Fiscalía la UNP, el comandante del ejército, la Defensoría del pueblo, la Unipep y otros", manifestando que no sea ha escatimado en los esfuerzos para proteger a los ex combatientes.

Archila señaló que lucharán para que estas personas no regresen a las filas de grupos al margen de la ley:



“Hemos articulado para sistematizar las órdenes de captura que existen en contra de los presuntos homicidas de los ex combatientes, también dispusimos lo correspondiente para evitar nuevos reclutamientos de estas personas”.

De igual amena aseguró que también se enfocarán en prevenir estas acciones criminales en el marco de la próxima jornada democrática del país

“Vamos a estar presentes en los nuevos sitios de asentamientos, el Ministerio del interior puso de presente el muy robusto plan que tenemos, para la protección de las FARC de cara a las elecciones de octubre, se van a realizar mesas de comando unificado y mesas de inteligencia de manera periódica para establecer cuáles son los riesgos que se han identificado”.