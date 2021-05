“El Gobierno merece moción de censura”, decía Rodrigo Lara hace tres días

Esta semana el ministro de Defensa, Diego Molano, afrontó dos debates en el marco de la moción de censura en su contra por el actuar de la fuerza pública contra los manifestantes en el paro nacional.

Congresistas de la oposición protagonizaron las críticas contra el ministro, pero senadores y representantes de otros partidos políticos defendieron tanto el actuar de la Policía en las protestas, como las decisiones de Molano.

Sin embargo, este jueves, tras la votación, se confirmó que la mayoría del Senado había dicho “no” a la moción de censura contra el ministro de Defensa.

Uno de los votos por el ‘no’ que más sorprendió a la sociedad colombiana e incluso a muchos senadores de oposición fue el de Rodrigo Lara de Cambio Radical, pues en la semana había afirmado que el Gobierno merecía una moción de censura.

“El Gobierno en general merece una moción de censura porque incendió al país de cinco maneras: provocó la crisis social más profunda desde la Guerra de los 1.000 días; con una reforma tributaria inaceptable”, fueron parte de sus palabras.

Un gobierno que lleva al país a la + grave crisis económica por no ayudar a microempresas Que lo incendia con una tributaria inaceptable Que estigmatiza a su pueblo empobrecido que protesta Que permite a ilegales bloquear y secuestrar el sur del país Merece moción de censura pic.twitter.com/Yq9wVqzKpF

Posteriormente, el senador Lara emitió un mensaje a través de Twitter con el que explicó por qué votó 'no' a la moción de censura.

Por qué razón he votado NO a la moción de #censura a un gobierno que se merece una fuerte #censura:



Porque el país está incendiado



Y los incendios no se apagan con #gasolina