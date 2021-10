El Mintransporte anunció que en este puente festivo habrá restricción de carga

Desde el Ministerio de Transporte, se informó que desde este viernes y hasta el próximo 1 de noviembre, el Sector Transporte activó su plan estratégico de movilidad y seguridad en el puente festivo de ‘Todos los Santos’.



De esta manera, con el fin de facilitar la movilidad en las vías se anunció que la restricción para vehículos de carga con peso igual o superior 3,4 toneladas estará vigente empezando desde este 29 de octubre hasta las 11 pm, la medida se mantendrá activa el sábado desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 pm, el domingo no aplicará; y el lunes festivo volverá a estar activa a partir de las 10:00 a.m. hasta las 11 pm.



Según la cartera de transporte, “algunos de los tramos a restringir, se encuentran ubicados en los ingresos a ciudades como Bogotá, Barranquilla, Medellín, Tunja, Villavicencio, Bucaramanga, Santa Marta, entre otras ciudades”.



Finalmente, las autoridades durante este festivo, y en especial en la noche de Halloween hicieron algunas recomendaciones a tener en cuenta por todos los actores viales, entre ellas se encuentran:



• Si usted piensa decorar su vehículo automotor, recuerde que no debe cubrir espejos, luces, placas o contar con cualquier elemento que dificulte la visibilidad por parte del conductor y los transeúntes.



• No conducir en estado de embriaguez o el denominado guayabo.



• No conducir bajo efectos de sustancias alucinógenas.



• Revisar las condiciones mecánicas y técnicas de los automotores.



• Respetar las señales de tránsito.



• Cruzar de la mano y por la cebra con los menores de edad.



• No exceder los límites de velocidad.



• Ser tolerantes en la vía.



• Contar con los elementos de carretera.