El modelo de la radio colombiana fue inspirado por Antonio Pardo García

El Encierro de este miércoles 6 de mayo recibió al periodista Antonio Pardo García.

“Es el innovador de la radio periodística en Colombia. Su modelo está inspirado por Antonio Pardo García, el hombre feliz”, así le dio la bienvenida Alberto Casas.

Este talentoso y dedicado periodista inició en la radio cuando trabajaba en el periódico de la República, "me llamó Fernando Londoño y me dijo que era un gran reportero y podía hacer cosas muy buenas en la radio. Me dijo: queremos hacer un noticiero que la gente respete", contó el comunicador.

Por esa razón, tomó la decisión de irse para lo que en ese entonces se conocia como 'Nuevo Mundo' y que luego sería Caracol Radio.

Debido a su ejercicio profesional en radio, en 1955 creó la noticia y crónica como géneros periodísticos para este medio de comunicación, pues para ese momento no existian.

Luego de 10 años en Caracol se fue para Todelar, afirmó que allí tuvo su mejor época en el periodismo. Recordó que eliminó la transmisión de los velorios, e hizo el contenido má informativo.

Después de varias ofertas, regresó a “su segunda casa”, como llama a Caracol. Allí creo una radio de participación en la que por primera vez, las personas hacian parte de los programas que se transmitian y opinaban.

Finalizó manifestando su orgullo por cada uno de los periodistas que hacen radio.