El mono Jojoy dijo que me pegaran un tiro sí me intentaba escapar: Consuelo Gonzáles

Consuelo Gonzáles de Perdomo inició su desgarrador relato ante la Jep contando que el Mono Jojoy, uno de los guerrilleros más sanguinarios y despiadados de las Farc, dio una orden concreta sobre su vida, sí ella intentaba escaparse debía ser asesinada de inmediato:

“Da la orden de que si intento escaparme ya saben cuál es la reacción, la de pegarme un tiro”, también contó que cada uno de los guerrilleros tenía a cargo el fusilamiento de los secuestrados, la cúpula de las Farc les habían asignado esa función.

De igual manera expresó su rechazo al tratamiento que han tenido como víctimas, ya que no estuvieron en el centro del acuerdo de paz:

“Yo tengo que reconocer que la participación de las víctimas no ha sido la indicada, así nos vendan que las víctimas son el centro de la negociación, no lo sentimos así, el victimario no puede ser el protagonista de un proceso de paz”

De igual manera pidió que los guerrilleros reconozcan el daño causado y que no oculten el paradero de los desaparecidos:

“Yo exijo que los señores victimarios con hechos reconozcan los errores cometidos, el daño causado a miles de Colombianos”.

Finalmente, afirmó que el secuestro de los dirigentes políticos, fue una política de la cúpula de las Farc.