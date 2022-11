El Palomo blanco de la paz, Don Reinaldo Galvis

Don Reinaldo Galvis, quien está próximo a cumplir 88 años, lleva 5 años bailando en las calles de Bogotá, “yo no cobro pero acepto lo que me quieran dar”.

“Fue la gente la que me bautizó como el palomo blanco de la paz”, explicó.

A su avanzada edad, Don Reinaldo dice que no le duele ni una muela porque ya no tiene. “Mi madre me dijo que fuera siempre blanco, pulido, porque lo blanco llama paz”.

“Me casé en 1960, tengo una esposa muy querida y 5 hijos muy especiales”, declaró.

En el evento en el que Don Reinaldo protegió a los policías, les decía a los manifestantes que no le metieran fuego a la catedral. “Ellos me dijeron cosas soeces; viejo lambón, viejo metido y otras cosas que me da pena decir”.

Don Reinaldo dejó un mensaje a los encapuchado y a toda la juventud, a quienes les dijo que “la violencia no trae sino más violencia, la policía merece respeto, todas la autoridades, eso me lo enseñó mi padre, coronel veterano de la guerra de los mil días. Creo que Dios me mandó un ángel para servir al mundo entero”.

Estas son algunas de las imágenes, captadas y publicadas por el fotógrafo Andrés David Sandoval a través de sus redes sociales, que muestran la forma como don Reinaldo se enfrentó a los manifestantes, haciendo un escudo en protección de los uniformados y de la Catedral de Bogotá durante las marchas del pasado jueves.

El Palomo Blanco de la paz trabajó 31 años en el Banco Central Hipotecario, “me tenían varios nombres, insobornable, buen amigo y servil (…). Donde hay luz hay vida, por eso Dios es vida”, además, agregó que las flores que lleva en su pecho son para los vivos y no para los muertos.