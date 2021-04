El peligro no es la izquierda sino Petro: Jorge Cárdenas

En una entrevista en el programa 'La tele letal' Jorge Cárdenas se refirió a Gustavo Petro y dijo que alguien que portó un arma no debía representar al país.

“Para mí el peligro no es la izquierda, el peligro es él porque no le creo absolutamente nada y porque no me parece que una persona que portó armas en contra de otros colombianos merecería estar ahí”, manifestó.

También dijo que una persona que haya sido capaz de estar en un grupo delincuencial y que atentó contra otros colombianos “con el pretexto de estar buscando la paz o mejorar en algo, merece siquiera medio voto”.

Además, le pidieron describir personajes en una sola palabra y uno de ellos fue Petro. Señaló que el líder de Colombia Humana es “maléfico”.

Por otro lado, habló sobre su candidatura para las elecciones de 2022 y dijo que quién la había revelado fue el expresidente Álvaro Uribe.