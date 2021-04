Margarita Rosa propone "hijos de Uribe" como nuevo insulto y genera polémica en redes

La reconocida presentadora y actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco ha entrado en el mundo de la opinión y crítica política y ha generado división en redes sociales: muchos apoyan su visión; otros se muestran en desacuerdo con sus comentarios.

Y es que este jueves 8 de abril, De Francisco realizó un trino que generó polémica en redes sociales, pues propuso como nuevo insulto el “hijos de Uribe”, atacando directamente a los descendientes del expresidente Álvaro Uribe.

Además, explicó en su publicación que este sería un insulto en reemplazo del “putas”, pues, según ella, tienen “más dignidad”.

“Hijos de Uribe” como nuevo insulto porque las putas tenemos más dignidad. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) April 8, 2021

El comentario de la mujer generó todo tipo de reacciones de los usuarios de Twitter con más de 6.800 ‘retweets’.

“Caíste muy bajo Margarita (…). Te amo con todo mi ser por este comentario (…). Gigante, Margarita. Me gusta tu estilo (…). Esa no es la forma Margarita, así no es”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.