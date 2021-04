Carolina Ramírez reveló detalles de la segunda temporada de ‘De brutas, nada’

La reconocida actriz colombiana Carolina Ramírez estuvo en La Hora del Regreso para hablar de su regreso a la televisión en la segunda temporada de comedia ‘De brutas, nada’.

“Tuve la suerte de que me dieran un papel con el que me sintiera identificada como colombiana entre mexicanos”, comentó.

Asimismo, dio detalles sobre cómo fue su interpretación de ‘Hannah’ en la serie, destacando su esencia colombiana en una producción mexicana.

“Mucho freno no me pusieron, el director me dejaba ir más allá, pero me preocupaba que no me entendieran y era yo la que me llevaba al orden. Entre los compañeros mexicanos uno mira hasta dónde se puede llegar para que lo entiendan”, explicó.

De igual forma, dio un avance de lo que pasará con ‘Hannah’ en la segunda temporada de ‘De Brutas, nada’, pues, al parecer, en la vida del personaje entrará a jugar el amor.

“En la primera temporada que da claro quién es ella. En la segunda, la vida se le va a alterar un poco porque es un personaje en el que todavía no se habla de amor”, mencionó.

Además, habló sobre las diferencias entre las producciones colombianas con las mexicanas: “básicamente es lo mismo. Tuve la oportunidad de grabar en Colombia y en México y aquí hacemos cosas muy interesantes”.