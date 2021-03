El ‘Zarco’ quería hablar, pero le dijeron ‘piérdase’ porque militares lo van a matar

Sigue La W revela que tras su fuga en 2011, Luis Jhon Castro Ramírez, el reclutador de víctimas de ‘falsos positivos’, se comunicó con la Fiscalía reiterando su voluntad de declarar a cambio de seguridad para su familia.

Luis Jhon Castro Ramírez, reclutador de víctimas de falsos positivos, quería colaborar con las autoridades sobre cómo le colaboró a militares en el departamento del Tolima, a reclutar jóvenes que fueron ejecutados extrajudicialmente y que fueron presentados como bajas dadas en combate.

Sin embargo, según un informe de un investigador de campo de la Fiscalía del 19 de noviembre de 2014, dirigido a la Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y derecho Internacional Humanitario a cargo de Luz Arguello, alias ‘el zarco’ se comunicó con el ente acusador 4 años después de haberse volado de la cárcel de Buga, para ratificar su intención de colaborar pero advirtiendo que la entonces asistente de la fiscal del caso, le dio un mensaje intimidante por el que tuvo miedo y huyó.

El informe en poder de Sigue La W, da cuenta que los investigadores encontraron que, tras su fuga en 2010, alias ‘el zarco llegó a Chile. En octubre de 2014, el padre de Luis Jhon se acercó a la Fiscalía en Cali ratificando la intención de su hijo de colaborar en el esclarecimiento del caso conocido como ´falsos positivos´ y confesándole a las autoridades que habría recibido amenazas por la supuesta exesposa de uno de los integrantes del Gaula vinculado al proceso, por lo que decidió huir de la justicia.

En el informe, se detalla que al día siguiente, ‘el zarco’ se comunicó con la Fiscalía, según se lee:

“El día 7 de octubre de 2014, siendo la 09:09 horas, se recibe llamada telefónica a la extensión 1233 (línea institucional de Policía Judicial) asignada al puesto de trabajo y como el número registrado en la pantalla del teléfono presentaba indicativos desconocido, procedí a tomar fotografía con la cámara del celular institucional Avantel marca LG-F3.

Atendida la llamada telefónica, el interlocutor se identificó como “El Zarco” inmediatamente le dije, “hablo con el señor Luis Jhon Castro Ramírez”, dando como respuesta sí, con qué número de CC se identifica, con 944253364, entonces agregó: “si no hubiera dicho mi nombre le hubiera colgado y nunca volvería a saber de mí”. Le agradecí la llamada, me preguntó que qué quería de él, le respondí que era importante toda la información que tenía respecto a las investigaciones de Homicidios Extrajudiciales, manifestando:

“Me fui del país porque cuando me dieron el permiso de mis 72 horas, el 31 de diciembre de 2010, salí de la cárcel de Buga, era como el tercer permiso que me daban y es que estaba pagando una condena por hurto y solo me faltaban tres meses para terminar de pagarla, y como ya había conocido a la fiscal, me presenté a la fiscalía 23 especializada de Cali, donde la doctora Fabiola Bermúdez Roa, que era la fiscal que tenía la investigación de la que usted me pregunta; con ella habíamos hablado de seguridad para mí y toda mi familia, y por eso fue que empecé a colaborarle con las declaraciones, cuando fui el 3 de enero de 2011 a esa fiscalía, que para esa fecha estaba en el mismo edificio donde sacan los pasaportes en Cali”.

“Pregunté por la doctora, pero ahí estaba era una muchacha que me dijo que era la secretaria de la fiscal de nombre Patricia, diciéndome que la doctora, se encontraba en Medellín, me preguntó “¿usted no se acuerda de mí?” le dije que no, ella sí sabía quién era, entonces me dijo “yo trabajé en el Gaula seis años y ahora me trasladaron para esta Fiscalía, y me dijo que era la exmujer de Amedeus, uno de los que está implicado en esta investigación, que ellos los militares, habían recogido doscientos millones ($200.000.000) de pesos para que me mataran cuando regresara a la cárcel y que me iban a condenar a 60 años de cárcel, que me fuera del país, que me perdiera, que no volviera más, que la fiscal ya la habían trasladado y que venía otro fiscal. Ese mismo día la secretaria me dijo que iba para el aeropuerto a recoger a la doctora, o sea a la fiscal, que venía de Medellín”.

“Después traté de hablar con la fiscal, pero ella no me atendió porque estaba enferma de una gripa y me asusté demasiado. Conseguí un dinero y por eso me salí para el país donde estoy. Cuando llegué aquí, me presenté a las autoridades, les conté toda la verdad de lo que me estaba pasando, que estaba volado de una cárcel en Colombia, que era un desmovilizado del ELN, que me estaban buscando los del Ejército de Colombia para matarme, después de colaborarles en operaciones que hoy se conocían como falsos positivos. Presenté una carta que me había dado la fiscal dirigida al cónsul de fecha 16 de diciembre de 2010 y que todo lo que había hecho, era porque los del Ejército me dijeron que tenía que colaborarles con información y si sabía la ubicación de milicianos de la guerrilla, entonces empecé a colaborarle al Ejército de Colombia, era porque así me lo dijeron que tenía que colaborarles a ellos para mi desmovilización”.

“Yo solo vine a enterarme de los falsos positivos cuando reventó lo de Soacha, ahí entendí lo que ellos estaban haciendo, yo creía que solo estaba colaborando para mi desmovilización, y puedo dar información del General Barrios, del Primero Bustos de Alta Montaña, conocido como Mauricio, del Coronel de Alta Montaña de apellido Niño, otro Teniente de apellido Niño, del Capitán Riascos, una persona del DAS de apellido Parra, del Cabo Pérez que participaba en los homicidios, de Amadeus del Gaula, del fiscal del Gaula de nombre de nombre Jaime que es como maricón (sic); de Lozano, de Mahecha, de Ordóñez, todos están comprometidos en esos homicidios, si ustedes me protegen a mi familia y la sacan a otro país, estoy dispuesto a colaborar en todo lo que necesiten de mí. Es todo”