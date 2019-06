ElProblemaDeDuqueEs...

¿Cómo va el país? ¿Cuál es el principal problema de Iván Duque? Jóvenes de todos los partidos políticos de nuestro país, respondieron a estos interrogantes.

En primer lugar, Julián Basto del Partido Conservador, aseguró que para él, “el país va bien, el liderazgo del presidente Duque está haciendo lo correcto. Se están sacando los proyectos de ley sin mermelada. Se ha atacado al narcotráfico”.

En contraposición, Sebastián Zapata de Cambio Radical, destacó que Duque “no está bien rodeado, por ejemplo el presidente del Congreso, el ministro Botero y el ministro Carrasquilla. Hay una ruptura con las Cortes, y su partido que la ha emprendido contra medios internacionales”.

Además, Cristián Romero manifestó que “este es un gobierno con un balance bajo, baja inversión extranjera, hay problemas en los acuerdos de paz, pero la invitación es acompañar a este gobierno y ser críticos”.

Por su parte, Julián Sastoque de la Alianza verde expresó su tristeza por la mala forma en la que se están implementado los acuerdos de paz. ”Hoy el gobierno se está preocupando en dar peleas innecesarias” aseguró.

Wendy Calderón, de Colombia Humana, dijo que “este gobierno es una muestra de una continuidad de un modelo económico neoliberal y una continuidad de su mentor, Álvaro Uribe. Se ha pasado por encima de la Corte con los acuerdos de paz”.

De otro lado, José Santamaría del Centro Democrático, defendió al presidente y dijo que “el país va bien, como dijo Iván Duque: ‘el país no está estancado’. La inversión extranjera nunca había sido tan grande; hay un tema de disminución de hurto” y se refirió a la soledad de Duque al no contar con el apoyo de las cortes y del Congreso “Hay diferencias del presidente con las otras dos ramas del poder. Duque no está moviendo un solo peso en el órgano legislativo”.

¿Cuál es el problema de Iván Duque?

A pesar de eso, Santamaría destacó cuál es para él, el problema que tiene Iván Duque, “Creo que él está tratando de hacer a todo el mundo feliz, él realmente está intentando poner al partido feliz y a la oposición, eso no es fácil”.

Ante esta afirmación Wendy Calderón, puntualizó que “el problema de Duque es seguir a su mentor Álvaro Uribe”. Mientras qué Sastoque, dijo que “uno de los principales lastres es su falta de liderazgo, estamos viendo que el paga que no tiene capital político, no hay duquismo, hay es uribismo”.

Sebastián Zapata dijo que, desde su perspectiva, “hay falta de liderazgo, el gobierno está desconectado del país. Aquí se ha dado mermelada, vean quiénes están en el DPS y quiénes están en las embajadas”.

Sobre la falta de liderazgo de Duque, basto dijo que “lo demostró cuando se sentó a hablar con los estudiantes, terminó dando el más alto presupuesto, lo mismo hizo con la minga indígena”.

Por su parte, para Calderón, “Duque ha sido un buen orador a la hora de decir que quiere defender, pero a la hora de la práctica no lo ha sido”, a lo que Santamaría refutó que él se ha sentado a dialogar con los sectores con los que ha tenido conflictos, “la ley TIC va a duplicar la cifra de conectados, la ley de financiamiento que va duplicar los cupos”.

La agenda del Gobierno

Sobre este tema, Cristián Romero señaló que “el gobierno no denota una agenda clara en el Congreso, hay agendas importantes como el fracking que Duque ha faltado a su promesa, los temas como el asbesto, el gobierno está desconectado de esto”.

Zapata señaló que en nuestro país hay una doble agenda, “el senador Uribe era el que más quería acabar la JEP, pero Duque no y le tocó meter las objeciones, lo mismo con el narcotráfico, tiene que demostrar que es el presidente”.

Mientras que Calderón, destacó que “su gran lema ‘el que la hace la paga’, no le ha salido; vemos el caso de Claudia Ortiz, Néstor Humberto Martínez, de los militares; su bancada ha frenado el proceso de paz, la agenda debería ser otra”.

La mermelada

Respecto a esto, Santamaría afirmó que “hay que lograr diferencia lo que es la mermelada y dar cargos a los que me ayudaron en elecciones; si creo que Duque debe premiar a quien lo acompañó, gente que es buena y competente”.

“El ministro Botero es el ejemplo claro de la mermelada, por eso no ha salido de su puesto, porque lo apoyan los gremios que es de donde viene” respondió Julián Sastoque

El narcotráfico

Sobre esto Basto dijo que “el narcotráfico evoluciona así como la ilegalidad, mientras que el gobierno evoluciona, el narcotráfico evoluciona 5 o 6 veces más rápido; volvimos a una lucha frontal contra esto”.

Ante esto, Sastoque destacó que “la promesa de campaña fue la de sancionar y penalizar lo de la dosis mínima, pero se encontró con la Corte que le dijo, respete las leyes, ayer vimos una marcha de solo 30 personas, una marcha chimba”.

Finalmente los jóvenes dejaron sus conclusiones respecto a lo que pasa actualmente en el país, Zapata dijo que en este punto ya no “podemos quedarnos en el espejo retrovisor, ya llevamos más de un año y seguimos echándole la culpa a Santos, ya hay que pasar esa página y gobernar”.

Sastoque dijo que los electores de Duque se están decepcionando, “ayer no vi a los 10 millones de electores de Duque marchando contra las Cortes; siento que la gente está desilusionada, se sintieron como si les hubieran metido un paquete chileno”

“Duque es un buen tipo, pero se dejó instrumentalizar de gente de su partido. El Congreso está tomando buenas decisiones, pero los ministros solo brillan cuando hay escándalos” agregó.

“Uribe dice algo y los medios lo replica; uno ve que el presidente Duque todo el día está diciendo y haciendo cosas, pero los medios no lo están mostrando” puntualizó Santamaría.