Embajador Sanclemente: sorprendido por vinculación a caso por laboratorio de droga

En un comunicado de prensa, el diplomático admitió su “sorpresa” por las declaraciones del fiscal general Francisco Barbosa en las que aseguró que lo citará y lo vinculará a la investigación por el hallazgo de un laboratorio de droga en su finca familiar.



Sin embargo, ratificó que acudirá a la justicia para ejercer su derecho a la defensa y demostrar su inocencia, la de su familia y de sus socios.



“Tanto yo como mi familia y la sociedad propietaria del inmueble nos hemos puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Judicial y demás autoridades para prestar toda nuestra colaboración, suministrar la información que se requiera y hacer valer nuestros derechos como víctimas de los ilícitos”, señaló.

Incluso recordó que desde el 19 de febrero de este año está usando una licencia no remunerada, aprobada por la Cancillería, para defenderse en el proceso.



El embajador reiteró que no autorizó ni tuvo conocimiento de las actividades ilícitas que se cometieron en la finca y que han podido concluir que el laboratorio "sembrado" en una parte boscosa no tenía más de 3 a 4 meses de existencia y no ocupaba más de 100 mt2.



“No he pedido privilegios ni tratos prevalentes y solo espero, como todo colombiano, un proceso eficaz, imparcial y objetivo que garantice el derecho fundamental al debido proceso y a una pronta y cumplida justicia”, dijo.