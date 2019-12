Empresa a la que pertenecía bus accidentado en Ecuador en el 2018 fue sancionada

Luego del accidente que se presentó el 14 de agosto de 2018 de un bus que pertenecía a la empresa Cooperativa de Transportes Especiales de Oriente en carreteras de Ecuador y que dejó un saldo de 24 víctimas fatales.

La Supertransporte confirmó que encontró méritos para sancionar a la empresa mencionada con una de multa de $267.231.636, por haberse comprobado que no ejercía ningún control sobre el vehículo identificado con placas USA-251.

Según el ente de control y vigilancia se pudo demostrar que, a pesar que el vehículo se encontraba vinculado a su parque automotor, la empresa (i) no vigiló que el conductor involucrado en el siniestro contara con la licencia de conducción requerida para la debida prestación del servicio público de transporte terrestre; (ii) no ejecutaba controles mecánicos ni técnicos del vehículo desde diciembre de 2017; (iii) no impartió capacitaciones a la totalidad de los conductores con los que presta el servicio público de transporte terrestre automotor especial, (iv) se prestó con su parque automotor un servicio no autorizado, por prestar el servicio de transporte terrestre internacional de pasajeros por carretera sin encontrarse habilitada para tal fin.

Contra la decisión, procede recurso de reposición y en subsidio de apelación. Se garantizarán los principios del debido proceso y el derecho de defensa, y se precisa que el procedimiento sancionatorio iniciado se realizará de conformidad con lo establecido en la ley.