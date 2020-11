En entrevista con María Jimena Duzán el exfiscal Martínez responde sobre caso Santrich

Este lunes 30 de noviembre la periodista María Jimena Duzán entrevisto en W Radio al exfiscal Néstor Humberto Martínez sobre las dudas que han surgido en la operación que terminó en la captura de Jesús Santrich.

Con respecto a la colaboración de Estados Unidos en el caso, el exfiscal dijo que “nunca se le pidió colaboración a los Estados Unidos para hacerle seguimiento a los 5 kilos de coca” y agregó que ellos habían ‘pillado’ a la DEA y a Marlon Marín en una misma operación.

Sobre la orden de cooperación en la entrega controlada de coca, aseguró que “había en ese momento, paralelamente a las investigaciones de la Fiscalía, unas solicitudes de cooperación del Departamento de Justicia de EE.UU. contra una organización internacional de tráfico de drogas”.

“La primera vez que se hace referencia en estas investigaciones a alguien distinto a Marín y Gómez y se hace referencia a un ciego es el 28 de octubre de 2017. El primero de noviembre Marlon Marín pide una reunión por teléfono ‘trichi’”, agregó.

Con respecto a la reunión del 25 de septiembre de 2017 en la que un agente encubierto de la DEA le entrega dinero a Marín para comprar coca el fiscal dijo que, “nosotros advertimos la existencia de una operación internacional que estaba haciendo Estados Unidos con un grupo de narcotraficantes en Colombia”.

“La primera operación en la que hubo un agente para entrega controlada a solicitud de Estados Unidos fue la que se llevó a cabo el primero de noviembre de 2017”, agregó Martínez.

Sobre la razón para no entregar las ordenes de colaboración a la JEP aseguró que la Corte Constitucional dio la orden a la Fiscalía de que no se podía quitar competencia a la entidad con respecto a las extradiciones. “En ese auto la Corte le exige a la Fiscalía remitir el expediente relacionado con extradición de Jesús Santrich. […] Ya hemos dicho que en las ordenes de cooperación judicial no aparecía Santrich, cuando se estaba investigando a Marlon Marín no existía Santrich”.

Sobre las recientes declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos en las que asegura que él no conocía de esta operación, el exfiscal dijo que “el 19 de octubre yo no podía informarle de lo que iba a pasar el primero de noviembre porque no lo sabía”.

Además, aseguró que el exvicepresidente general Óscar Naranjo no tiene nada que ver en este caso.

Finalmente, el exfiscal Néstor Humberto Martínez puntualizó en que “la Fiscalía hizo una investigación y se encontró que el único que había sido chuzado era Álvaro Leyva en el año 2013 cuando yo no era fiscal y no tenía intención de llegar al cargo”.