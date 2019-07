En la Presidencia de Macías no hubo garantías claras para la oposición: MOE

La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, cuestionó la gestión del expresidente del Congreso, Ernesto Macías, durante su periodo al asegurar que no fue lo suficientemente democrático.

“En un debate de control político no se presentaron todas las garantías, los partidos de la oposición y los citantes no pudieron hacer las conclusiones finales y se levantó la sesión. Y el 20 quedó absolutamente claro que no estaba dispuesto a darse el escenario para que el presidente pudiera escuchar lo que la oposición pensaba”, dijo.

Barrios indicó que el Consejo Nacional Electoral debe evaluar si se violó el Estatuto de la Oposición y advirtió que podrían establecerse sanciones.

“La dinámica de la participación de los sectores políticos es autónoma del Congreso”, dijo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, sobre la advertencia de la MOE por falta de garantías.

